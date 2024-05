Paříž vyhlásí v Nové Kaledonii výjimečný stav. Chce obnovit „pořádek, klid a pohodu“

Výjimečný stav bude podle Attala rozhodující pro návrat ke klidu. „V posledních dnech tady zuří bezprecedentní výbuch násilí s rabováním, žhářstvím, fyzickým násilím vzácného rozsahu – se třemi mrtvými mezi obyvateli a jedním příslušníkem bezpečnostních složek. Je to nepřijatelné, nepřípustné a nikdy to nic neospravedlní,“ dodal. Přislíbil také, že v blízké budoucnosti pozve zástupce ostrova na schůzku do Francie s cílem dosáhnout politické dohody.

Rozšíření volebního práva by mohlo vést ke snížení vlivu Kanaků

Změna místní ústavy, kterou schválili francouzští poslanci, by umožnila Francouzům žijícím v Nové Kaledonii alespoň deset let hlasovat v místních volbách. To by podle kritiků oslabilo vliv domorodých Kanaků. Konečné schválení změny vyžaduje hlasování obou parlamentních komor na společném zasedání. Macron navrhuje uspořádat před tímto hlasováním rozhovory mezi zastánci samostatnosti Nové Kaledonie a odpůrci nezávislosti ostrova.

Nová Kaledonie je jedním z pěti francouzských teritorií v Asii a Oceánii. Na ostrově žije zhruba 270 tisíc lidí, kromě Kanaků lidé původem z Evropy a potomci přistěhovalců z asijských a tichomořských území. V uplynulých letech se voliči třikrát v referendu vyslovili pro zachování vazeb na Paříž.

Dosud tam na základě dohody z roku 1998 mohli hlasovat pouze Kanakové a přistěhovalci, kteří v místě v té době už žili. O více než 25 let později to znamená, že hlasovací právo nemá skoro dvacet procent voličů, uvádějí francouzská média.