Pákistán oznámil, že bude brzy hostit rozhovory mezi USA a Íránem

Pákistán bude brzy hostit jednání mezi Spojenými státy a Íránem. V neděli to oznámil pákistánský ministr zahraničí Išak Dar, napsala v noci na pondělí agentura AP. Ta poznamenala, že Teherán s Washingtonem to zatím nekomentovaly a že není jasné, zda rozhovory budou přímé, nebo nepřímé. Válka v blízkovýchodním regionu začala na konci února, kdy Spojené státy a Izrael zaútočily na Írán.
„Pákistán je velice rád, že Írán i USA vyjádřily důvěru Pákistánu, aby rozhovory zprostředkoval,“ řekl Dar po nedělním jednání s ministry zahraničí Turecka, Egypta a Saúdské Arábie o tom, jak ukončit válku na Blízkém východě. Dar poznamenal, že rozhovory začnou v nadcházejících dnech, konkrétní termín ale nezmínil.
Pákistán se díky svým dobrým vazbám jak na Spojené státy, tak na Írán snaží stát mediátorem konfliktu.
Současná válka na Blízkém východě začala 28. února vzdušnými údery Izraele a Spojených států na Írán. Ten v odvetě cílí na americké a izraelské cíle v regionu, konflikt se ale rozšiřuje kvůli zapojení íránských spojenců v Libanonu, Iráku a Jemenu, kteří provádějí útoky v solidaritě s Teheránem.