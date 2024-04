Pád náměstka ministra obrany může být předzvěstí Šojguova konce, tvrdí zdroj z Kremlu

Osud osmačtyřicetiletého Ivanova se podle uniklé nahrávky snaží zvrátit jeho třiasedmdesátiletá matka Kamila. „Teď je nejdůležitější se s touto situací vypořádat, pokud to vůbec půjde. Potřebujeme vlivné lidi, kteří mohou v této chvíli pomoci,“ říká žena.

Ruské elity zřejmě daly od bývalého náměstka ruce pryč. „Podle nezávislých komentátorů Ivanov zradil, protože byl ochotný mluvit o tom, kde skončily desítky miliard rublů z ruských státních zakázek, které jsou placeny z armádního rozpočtu. Spekuluje se o tom, že je to vzkaz věrchušce, aby se nikdo nevymykal zavedenému řádu. Spekuluje se také o tom, že Putin nezavírá své přímé partnery, ministry a generály, ale zavírá jejich spolupracovníky, že to je taková jeho hra,“ říká zpravodaj ČT v Rusku Karel Rožánek.

„Mocenská hra“

Na korupci kolem Ivanova poukázali už v roce 2022 spolupracovníci nyní již zesnulého opozičního lídra Alexeje Navalného. „Myslím, že to je mocenská hra, není to tak, že by to Kreml nevěděl. Ruští obyvatelé vědí, že existují různé černé fondy, že existují různé korupční kanály, současně je v zemi pořádek, platí určitá pravidla a mají se lépe než v devadesátých letech, tak jsou ochotni to tolerovat. Samozřejmě v tom hraje roli i to, že Rusko se stalo za vlády Putina znovu velmocí, zemí, které se bojí půlka světa, a to pro spoustu Rusů znamená velmi mnoho,“ upozornil Rožánek.

Zvěsti o připravovaném obvinění z velezrady Kreml dementuje. „Všechny tyto informace jsou pouze spekulacemi,“ konstatoval mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Znalci zaznamenali v jeho tradičně sebejistém hlasu netradiční tón a internet plní fotografie Peskova s Ivanovem, ze kterých je zřejmé, že si jsou muži blízcí.

Proti Ivanovovi vypovídal Alexandr Fomin, jehož stavební firma dostávala z ministerstva zakázky na budování kasáren, cvičišť, nemocnic pro veterány nebo bytovek ve válkou zdevastovaném Mariupolu. Loni měla společnost obrat 65 miliard rublů.

Náměstek měl dostat podíl a podnikateli pak udělit vyznamenání. Znali se dlouho – spolupracovali už na stavbě Katedrály ruských ozbrojených sil. Chrám Kristova vzkříšení, který v putinské ikonografii zaujímá pozici výsadního režimního symbolu, vyšel na astronomických šest miliard rublů. Šojgu kritiku vždy odmítal. „Přijížděli sem mladí umělci a říkali, že od nás nic nechtějí. Toužili prostě být při tom. Mladí vytvářeli mozaiky pouze za stravu,“ uvedl ministr v srpnu 2021.

Život v luxusu

Ivanov jako Šojguův chráněnec dával roky okázale najevo své výsadní postavení. Jako náměstek resortu obrany nesmí kromě služebních cest vyjíždět do zahraničí, přesto mnohokrát zavítal na Azurové pobřeží, kde žije jeho bývalá manželka Světlana.

Dvojice se rozvedla – údajně jen fiktivně – před dvěma lety, když byly na Ivanova uvaleny západní sankce. Životní styl bývalé televizní moderátorky je natolik nákladný, že už vyprovokoval demonstrace za její zařazení na sankční seznamy. „Putin a jeho lidé jsou teroristi. Generálové vydělávají na válce a jejich ženy pak ty peníze utrácejí v Paříži,“ prohlásila jedna z protestujících Natália Serovová.