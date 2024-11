OSN: Každých deset minut je zabita jedna žena partnerem nebo členem rodiny

Podle zprávy zaznamenala nejvyšší počet vražd žen souvisejících s partnery obětí či jejich rodinou Afrika, kde bylo v roce 2023 zabito 21 700 žen, následovala Severní a Jižní Amerika a Oceánie.

Lidé si myslí, že je to věc rodiny, říká expertka

Česká republika se femicidou moc nezabývá, domnívá se spoluzakladatelka organizace ROSA – centrum pro ženy Zdena Prokopová. „Společnost na to není vyloženě nastavená. Řada lidí si myslí, že je to věc rodiny, takže je to hodně o tom změnit mýty ve společnosti, které stále přetrvávají,“ upozornila.