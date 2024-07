Nová evropská aliance je pro domácí voliče, soudí politologové

Politolog Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity a Národního institutu SYRI Lubomír Kopeček poznamenal, že čeští voliči se ve své většině nezajímají o to, ve které evropské frakci jejich strany jsou. Nebude to tak tedy ani ovlivňovat voliče ANO v názoru na toto hnutí, předpokládá.

Připomněl také, že Orbán byl vyhozen z frakce Evropská lidová strana (EPP), a proto hledal aranžmá, které se bude aspoň v tomto volebním období Evropského parlamentu jevit jako funkční. Podobnou zhoršující se pozici mělo ANO ve frakci Renew Europe.

Vokálek se také domnívá, že vznik frakce Patrioti pro Evropu je dobrou zprávou pro Rusko. To má podle něj zájem rozvracet tradiční evropské strany a jít proti současnému evropskému establishmentu za každou cenu. „Rozděluje to společnost, přináší to nestabilitu,“ míní.

Myslí si rovněž, že mnoho politiků nově vznikající frakce používá populistickou rétoriku a také narativy ruské propagandy.

Kdo další se připojí?

K připravované frakci v Evropském parlamentu se podle italského tisku připojí i Liga, kterou vede vicepremiér Matteo Salvini. „Chceme co nejvíce rozšířit hranice silného, vlasteneckého a jednotného klubu, který bude proti zákulisním dohodám,“ prohlásil v neděli Salvini.