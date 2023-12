Noční vlaky téměř vymizely, teď rok od roku sílí. S novým jízdním řádem dostaly i jinou podobu

Ten se ale krátce poté dostal do problémů. Koncem prvního desetiletí výrazně investoval – načež přišly rány jednak v podobě globální krize, jednak v podobě deregulace trhu dálkové dopravy v Německu. Deutsche Bahn se dostala do potíží, z nichž některé ji provázejí dosud. Jedním z důsledků byla nejprve redukce sítě nočních vlaků a v roce 2016 její úplné zrušení.

Transevropské noční vlaky bývaly v minulém století docela dlouho nejjednodušším a nejjistějším způsobem, jak cestovat napříč kontinentem. Již v 19. století zahájila francouzská Mezinárodní společnost lůžkových vozů a velkých evropských expresů – Compagnie Internationale des Wagons-Lits (et des grands express européens) čili CIWL – provoz tří expresů pojmenovaných podle světových stran, kam jezdily z Paříže: Východní expres (Orient Express) do Vídně a později do vzdálenějších destinací včetně Istanbulu, Jižní expres (Sud Express) do Lisabonu a Severní expres (Nord Express) do Petrohradu, později do Kodaně.

Rakouské dráhy uspěly tam, kde Němci pohořeli

Po zániku CityNightLine přesto přišla dramatická redukce nočního železničního spojení v Evropě. Patrné to bylo i v Česku – do Prahy přestaly jezdit tradiční noční spoje z Kolína nad Rýnem i Frankfurtu nad Mohanem. České dráhy ve spolupráci s ÖBB jako náhradu zavedly alespoň přímý lůžkový vůz, který jezdil z Prahy do Švýcarska, ale mimo Německo – přes Linec a Innsbruck do Curychu.

Počátky Nightjetů stavěly na dosud existujících nočních spojích mezi Rakouskem, Německem, Švýcarskem a Itálií. Bez větších změn, jen pod novou značkou dál jezdily noční vlaky z Vídně a Štýrského Hradce do Curychu, z Vídně do Hamburku, z Innsbrucku do Dortmundu, z Curychu do Hamburku a rovněž z Vídně do Milána a z Mnichova do Říma. Jednotlivé spoje si mezi sebou předávaly také přímé vozy, takže bylo možné dojet přes noc například také z Innsbrucku do Hamburku nebo z Vídně do Říma.

ÖBB mezi Nightjety zařadily také své vnitrostátní noční spojení Vídeň – Bregenz, sezonní autovlak k moři do Itálie a také spoj Villach – Benátky, který vezl přímé vozy přivezené jinými nočními vlaky (ÖBB se kromě nové sítě Nightjet podílely i na provozu jiných nočních vlaků zejména do Maďarska a na Balkán, které do ní sice přímo nezařadily, ale některé využily k převážení přímých vozů).

A zatímco Němcům se jejich síť nočních vlaků rozpadla pod rukama, ta rakouská vzkvétala. Že se ÖBB začalo dařit tam, kde mnohem mocnější DB pohořela, mělo několik důvodů. Nepochybně důležitá je podpora státu. Rakousko přispívá na provoz nočních vlaků na svém území, což opatrně připouštějí ÖBB a docela hrdě se k tomu hlásí ministryně životního prostředí Leonore Gewesslerová – argumentuje podporou zeleného cestování. Naopak Německo na dálkovou železniční dopravu nikdy nepřiplácelo (místo toho DB chránilo před konkurencí – nejenom železniční, ale i dálkovou autobusovou, což skončilo v roce 2012).

Je nicméně namístě poznamenat, že když dojde na ekonomiku provozu nočních vlaků, jsou představitelé ÖBB zdrženliví. Většinou se k ziskovosti Nightjetů vůbec nevyjadřují. Letos získal alespoň nějaké vyjádření švýcarský deník Neue Zürcher Zeitung, kterému řekl mluvčí ÖBB Bernhard Rieder, že noční vlaky pokryjí své náklady; nic podrobnějšího se ale z firmy dlouhodobě nedaří dostat.