Německo zruší omezení na vývoz zbraní do Izraele

Německo zruší omezení týkající se vývozu zbraní do Izraele, která zavedlo v srpnu kvůli válce v Pásmu Gazy, sdělil agentuře DPA mluvčí vlády Stefan Kornelius. Rozhodnutí podle něj nabyde účinnosti 24. listopadu.
Současné exportní restrikce vyhlášené kancléřem Friedrichem Merzem se týkají těch zbraní, které mohl Jeruzalém použít při své tehdejší ofenzivě v Pásmu Gazy.
Jejich zrušení odůvodnil Kornelius mimo jiné příměřím mezi Izraelem a palestinským teroristickým hnutím Hamás, které platí od 10. října a které se podle něj „v posledních týdnech stabilizovalo“. Zmínil také snahy o dosažení trvalého míru a zvýšené dodávky humanitární pomoci do Pásma Gazy. Berlín bude podle mluvčího nyní vývoz zbraní opět posuzovat případ od případu.
Restrikce po ofenzivě ve městě Gaza
Německo je jedním z nejbližších spojenců Izraele a jeho bezpečnost a existenci označuje za svůj státní zájem. Restrikce na vývoz zbraní však přišly poté, co izraelský bezpečnostní kabinet v srpnu schválil převzetí vojenské kontroly nad městem Gaza. Němečtí vládní představitelé ofenzivu kritizovali a vyjadřovali znepokojení nad utrpením tamních civilistů.
Spolková vláda od začátku srpna schválila zbrojní dodávky do Izraele za nejméně 2,46 milionu eur (59,8 milionu korun), uvedla začátkem října DPA. Podle kabinetu se však nejednalo o válečné zbraně. Od 1. ledna do 8. srpna, kdy vláda vyhlásila exportní omezení, vydalo Německo povolení pro zbrojní vývoz do Izraele v hodnotě 250 milionů eur (přes šest miliard korun).
Válka v Pásmu Gazy začala 7. října 2023 útokem Hamásu na židovský stát, při němž palestinští ozbrojenci zabili na dvanáct set lidí, většinou civilistů, a přes 250 lidí unesli. Následně Izrael zahájil ofenzivu do Pásma Gazy, kde podle palestinských zdrojů zahynulo přes 69 tisíc lidí, většinou civilistů. Velké části Pásma byly zcela zničeny.