Miliardář Elon Musk se distancoval od hnutí MAGA (Učiňme Ameriku opět skvělou) amerického prezidenta Donalda Trumpa pár týdnů poté, co republikáni utrpěli drtivou porážku ve volbách do Kongresu. Musk podle agentury AP řekl, že není členem hnutí a že se cítí hloupě, jelikož na republikánské kampaně vynaložil tolik peněz. V roce 2024 Musk otevřeně podporoval Trumpovo zvolení a sám sebe označil jako člena „temné, gotické MAGA“.
„Chci říct, nejsem MAGA. Nejsem si jistý, co MAGA znamená,“ prohlásil ředitel společností Tesla a SpaceX během interview na summitu DealBook listu The New York Times. „Pokud to znamená jakési slepé následování souboru politických opatření Republikánské strany, to o mně určitě neplatí. Myslím, že obě strany mají pozitiva i negativa,“ dodal.
Musk, jehož několik firem sídlí v Texasu, věnoval na kampaně republikánských kandidátů do Kongresu podporovaných Trumpem více než 400 milionů dolarů (8,9 miliardy korun). Částka zahrnovala kolem 200 milionů dolarů na kampaň Kena Paxtona, který souboj o senátní mandát za Texas prohrál s demokratem Jamesem Talaricem.
„Moje motivace byla velmi jednoduchá – šlo mi v podstatě o to, aby v roce 2029 byla alespoň jedna z těchto institucí – Sněmovna reprezentantů, Senát nebo prezidentský úřad – v rukou republikánů a aby nedošlo k tomu, že by všechny tři ovládli demokraté,“ řekl Musk o své finanční podpoře republikánů před listopadovými volbami do Kongresu.
„Nejsem ani zastánce toho, aby tyto tři instituce ovládli republikáni. Víte, myslím si, že bychom tu měli mít určitou rovnováhu sil. O to mi vlastně šlo. Takže si myslím, že jsem vlastně docela ideologicky umírněný,“ dodal Musk.
Musk uvedl, že kdyby to mohl vzít zpět, pravděpodobně by za kampaně utratil méně. „Připadám si docela hloupě, že jsem utratil tolik peněz a moc jsem z toho neměl,“ řekl Musk.
„Jsem temná, gotická MAGA,“ tvrdil Musk v roce 2024
Demokraté získali většinu v Senátu i Sněmovně reprezentantů poté, co se v kampaních mimo jiné zaměřili na Muska, další lídry technologického odvětví a rozvoj výstavby datových center, která jsou ve Spojených státech nepopulární. Demokraté zvolení do Kongresu kromě regulace těchto zařízení klíčových pro provoz umělé inteligence (AI) rovněž přislíbili vyšetřování dohod, které technologické firmy uzavřely s Trumpovou administrativou.
To přimělo Muska a jeho kolegy z odvětví, aby přehodnotili způsob, jakým se prezentují po letech úzkého spojenectví s Trumpem a jeho republikánskými spojenci. Prostřednictvím těchto vazeb se přitom podle AP snažili získat vládní zakázky a prosadit politická opatření, která by jim přinesla výhody v oblastech od daní po regulaci umělé inteligence.
Sám Musk přitom na začátku Trumpova druhého funkčního období působil v jeho administrativě jako šéf týmu pro efektivitu státní byrokracie (DOGE). Z této pozice omezil činnost státních agentur, jako je například Agentura Spojených států pro mezinárodní rozvoj (USAID), nebo redukoval počet zaměstnanců federálních úřadů – podle odhadů agentury Reuters téměř o dvanáct procent, což představuje 260 tisíc z 2,3 milionu pracovníků. Kroky DOGE mezi Američany vyvolaly kritiku a Musk po sporech s prezidentem předčasně odešel z této funkce.
Před prezidentskými volbami v roce 2024 měl Musk k Trumpovi velmi blízko a veřejně ho podporoval. „Nejsem jen MAGA. Jsem temná, gotická MAGA,“ prohlásil podnikatel na volebním shromáždění v Madison Square Garden, zatímco ukázal na svou černou kšiltovku s nápisem: Make America Great Again (Učiňme Ameriku opět skvělou).
Otočil i Karp z Palantiru
Spoluzakladatel a ředitel společnosti Palantir Alex Karp – software této firmy používá Pentagon – v listopadu vyvolal pozdvižení, když v rozhovoru s webem Politico trval na tom, že byl vždy progresivní.
„Jsem demokrat celý život. Vyrůstal jsem v krajně levicovém prostředí,“ prohlásil Karp. „Vím víc o tom, co je to být progresivní, než skoro kdokoli jiný na planetě, a absolutně se domnívám, že Palantir a všechny naše produkty, jsou v zásadě progresivní,“ řekl.
Karp je jedním z dárců, kteří přispěli na Trumpův projekt výstavby tanečního sálu v Bílém domě. Svou firmu v minulosti označil pojmem „anti-woke“, přičemž woke je výraz označující různé aspekty protidiskriminační nebo sociálně-liberální politiky. Nyní však řekl, že by byl ochoten podpořit demokratického kandidáta v prezidentských volbách v roce 2028.