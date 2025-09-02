Nejméně tisíc obětí si vyžádaly nedělní sesuvy půdy v západním Súdánu. Oblast zasáhly silné deště, podle Súdánského osvobozeneckého hnutí (SOH), které o události informovalo, přežil sesuvy jeden člověk. Hornina se sesunula na vesnici v pohoří Marra.
Nedělní sesuvy půdy v Súdánu nepřežilo nejméně tisíc lidí
Skupina SOH, která kontroluje oblast okolo města Dárfúr, apelovala na Organizaci spojených národů a mezinárodní humanitární organizace, aby v zasaženém regionu pomohly s vyzvednutím těl obětí.
Podle hnutí vedeného Abdelwahidem Mohamedem Nourem byla celá vesnice v pohoří Marra „zcela srovnána se zemí“.
Sesuvy zasáhly oblast, do níž lidé prchají před válkou mezi súdánskou armádou a polovojenskými jednotkami Rychlých podpůrných sil ve státě Severní Dárfúr. V pohoří Marra je přitom nedostatek potravin a léků, upozornila agentura Reuters.
Dvouletá občanská válka sužuje více než polovinu obyvatelstva, která podle médií trpí místy hladem. Válečný konflikt vyhnal z domovů miliony lidí, v hlavním městě Severního Dárfúru Al-Fášíru hrozí další boje.