Nedělní sesuvy půdy v Súdánu nepřežilo nejméně tisíc lidí


před 40 mminutami|Zdroj: Reuters

Nejméně tisíc obětí si vyžádaly nedělní sesuvy půdy v západním Súdánu. Oblast zasáhly silné deště, podle Súdánského osvobozeneckého hnutí (SOH), které o události informovalo, přežil sesuvy jeden člověk. Hornina se sesunula na vesnici v pohoří Marra.

Skupina SOH, která kontroluje oblast okolo města Dárfúr, apelovala na Organizaci spojených národů a mezinárodní humanitární organizace, aby v zasaženém regionu pomohly s vyzvednutím těl obětí.

Podle hnutí vedeného Abdelwahidem Mohamedem Nourem byla celá vesnice v pohoří Marra „zcela srovnána se zemí“.

Sesuvy zasáhly oblast, do níž lidé prchají před válkou mezi súdánskou armádou a polovojenskými jednotkami Rychlých podpůrných sil ve státě Severní Dárfúr. V pohoří Marra je přitom nedostatek potravin a léků, upozornila agentura Reuters.

Dvouletá občanská válka sužuje více než polovinu obyvatelstva, která podle médií trpí místy hladem. Válečný konflikt vyhnal z domovů miliony lidí, v hlavním městě Severního Dárfúru Al-Fášíru hrozí další boje.

Súdánský pacient s cholerou na provizorní klinice provozované Organizací spojených národů v severním Dárfúru
