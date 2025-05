Náročné operace ve složitých podmínkách. Čeští zdravotníci dokončili misi v Senegalu

Čeští zdravotníci z Nemocnice Na Homolce v sobotu dokončili svoji misi v Senegalu. Tamní lékaře učili složité operace mozku a páteře. Zároveň taky pomohli nemocným, kteří si nemohou dovolit zdravotní pojištění. Program Medevac, který péči nabízí zdarma, je pro ně často jediná šance na přežití. Senegalské kolegy učí Češi také to, jak na operaci co nejlépe připravit sebe i pacienta. Za dva týdny odoperovali přes čtyřicet dospělých a dětí. Bez pomoci českých zdravotníků by zemřeli. „Drobné bolístky neřeší. Jsou rádi, že se jim uleví. Jsou prostě skromnější, což není divu,“ podotýká zástupce primáře neurochirurgického oddělení Nemocnice Na Homolce Jan Šroubek s tím, že místní podmínky nejsou jednoduché.