Motivovaly mě záběry studentů hloubících zákopy, vypráví český dobrovolník o vstupu mezi ukrajinské obránce

Po boku ukrajinských obránců bojují proti ruským okupantům také někteří čeští občané. Povolení připojit se do tamní armády jich získalo od prezidenta Petra Pavla a jeho předchůdce Miloše Zemana přes sto padesát. Na bojišti našli také nové přátele.

Jeden z českých dobrovolníků se k ukrajinské armádě připojil předloni v březnu, tedy jen krátce po začátku plnohodnotné ruské invaze. Na vojenské základně v Kyjevě se učí řídit speciální drony, které umožňují zásah nepřítele na dálku.

„Hlavní motivací byly záběry se začátku války, kdy jsem viděl třeba studenty vysokých škol, kteří kopou zákopy. Potom také vzpomínky na naši českou okupaci naši Sovětským svazem,“ přibližuje muž, který pomáhá v rozvědce.

Nejtěžší je pro něj vidět ve frontových městech děti a také přicházet o kamarády. Jednoho z nich se mu při boji o město Vuhledar povedlo zachránit. „Šlápl jsem na protipěchotní minu a v důsledku toho jsem přišel o část pravé nohy. Levá noha byla těžce poškozená, ale pak ji dali dohromady. Takže je dobře, že mám alespoň jednu,“ popisuje zachráněný ukrajinský voják Vadim Komisarjuk.

„V ten moment do vás kopne ten trénink – to, co máte dělat. Děláte všechno automaticky a ty pocity se dostaví až potom,“ vzpomíná český bojovník na pomoc kamarádovi.

Vadim Komisarjuk rok rehabilitoval, pak se učil chodit s protézou. Na frontu se chce vrátit. „Když pocítím, že můžu, že už jsem fyzicky zdatný, okamžitě se vrátím. Kluci už tam na mě čekají,“ zmiňuje jednu z jeho motivací k návratu.