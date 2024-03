Čtyřletá Julie z Ukrajiny měla popáleniny na 60 procentech těla. Život jí zachránili pražští lékaři díky umělé kůži

Nová léčba popálenin pomáhá malé dívce z Ukrajiny. Tým specialistů z Vinohradské nemocnice o ni pečuje od března 2022. Julie se teď do Česka vrátila, aby podstoupila další unikátní zákrok. Čeští lékaři ve spolupráci s ukrajinskými kolegy při péči použili moderní umělou kůži.

Dnes si malá Julie může klidně hrát a vede normální dětský život. Ale před dvěma lety dorazila v kritickém stavu. Měla popáleniny na šedesáti procentech těla a kvůli válce jí lékaři nemohli poskytnout péči doma na Ukrajině. Po náročném transportu do Prahy jí český tým specialistů zachránil život. Teď je v České republice zpět kvůli rekonstrukční operaci jizvy na noze.



„Ta jizva táhne prstíky, které má holčička, směrem nahoru. Trošku ji vadí v botičce. Takže bychom rádi tu jizvu uvolnili. A dali umělou kožní náhradu,“ popisuje zákrok přednosta Kliniky popáleninové medicíny Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Robert Zajíček.

Moderní materiál zachraňuje život

Právě tato náhrada je na zákroku nejzajímavější: jedná se totiž o inovativní materiál, který poskytla australská firma. Zatímco u běžně používaných kožních náhrad na bázi hovězího kolagenu hrozí riziko infekčních komplikací, nový materiál je bezpečnější a také by měl mít lepší vlastnosti s ohledem na to, jak malá Julie poroste.

„Přiloží se na ránu a ty základní buňky, které máme v kůži, ho využijí jako lešení a produkují vlastní kolagen. My vytvoříme pacientovi takovou podložku, která výrazně zlepší elastické parametry nové kůže,“ doplňuje Zajíček.

Novou kožní náhradu už čeští specialisté použili i u první české pacientky. Na rozdíl od malé Julie u ní ale nešlo o plánovaný zákrok. Mladá žena bojovala krátce po porodu o život kvůli rozsáhlé infekci. Zachránili ji lékaři v Motole. Po přeložení na vinohradskou kliniku popálenin padlo rozhodnutí, že právě pro ni by mohl být vhodný nový materiál.

Má před sebou ještě dlouhou rehabilitaci. Přesto jsou podle lékařů výsledky velmi dobré. Zatímco v lednu o nohu málem přišla, dnes už zvládne chodit chvíli bez podpory. Umělá kožní náhrada se v tomto případě hodila kvůli minimalizaci rizika komplikací. „Ta pacientka měla zrovna infekční komplikaci, která vedla k tomu, že ztratila kožní kryt skoro na celé dolní končetině. Tak jsme si říkali, že by měla velký prospěch z toho, kdybychom to u ní použili. Podařilo se nám to pacientce dát a vidíme na ní, jak už je schopna chodit, byť s tak strašným kožním postižením. Že už ohýbá koleno, že chodí sama bez berlí, takže vidíme ten výborný funkční výsledek, který očekáváme i u Julinky,“ dodává Zajíček.

Česká medicína pomáhá obětem ruské agrese

Operace čtyřleté Julie se účastnil i ukrajinský lékař popáleninového centra ve Lvově Vasyl Savychyn. „Operovali jsme spolu. Všechno mi ukázal a naučil, jak bychom to mohli dělat na Ukrajině,“ vysvětluje svou přítomnost u zákroku.



Léčba dnes téměř čtyřleté dívky je součástí intenzivní spolupráce mezi českými a ukrajinskými specialisty. Nejde jen o akutní případy, ale i třeba o následnou péči o popálené děti. Na podzim to byl třeba dětský tábor v rámci spolku Bolíto. Tento projekt se zaměřuje na rehabilitaci jizev popáleninových úrazů v domácím prostředí.