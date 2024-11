Moskva nemá žádná omezení, stejně by na tom měl být Kyjev, říká ukrajinský velvyslanec

Na otázku, kam až Ukrajina může zasáhnout s americkými zbraněmi, Zvaryč odvětil, že na tuto otázku odpoví samotné rakety. „Důležité je, aby Ukrajina neměla žádné omezení na to, aby se mohla bránit,“ zdůraznil s tím, že Moskva žádná omezení nemá. „Je to Rusko, které konflikt eskaluje, které vtáhlo do konfliktu severokorejské vojáky,“ připomněl.

Uprchlická vlna v Česku

Velvyslanec také ocenil českou pomoc pro ukrajinské uprchlíky. „Je to nejen vojenská podpora, ale i politická a humanitární podpora. Je to i důležitá investice do bezpečnosti samotné České republiky,“ uvedl. Ukrajina podle něj říká, že nestojí o charitu, nýbrž by chtěla mít partnerské vztahy. „Společně bychom chtěli budovat svět, který bude osvobozený od ruské agrese,“ řekl.

Kyjev podle něj investuje do české ekonomiky nákupem zbraní a podobného vybavení z tuzemských zbrojovek.