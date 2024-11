Je nutné zahájit jednání, ale musejí být smysluplná, řekl Zelenskyj europoslancům

Na úvod vystoupila předsedkyně EP Roberta Metsolová. „Jsme naší podpoře neochvějní a budeme nadále podporovat Ukrajinu dnes, zítra, každý den, tak dlouho, jak to bude zapotřebí,“ prohlásila. „Není to útok jen na Ukrajinu, ale i na celý světový řád, na naše hodnoty, životní styl, mír, svobodu – to všechno je v sázce.“ Evropský parlament chce spravedlivý mír a nic o Ukrajině se nesmí rozhodnout bez Ukrajiny, dodala Metsolová.

Zelenskyj na úvod svého projevu poděkoval za podporu. „Je to něco, co funguje, není to abstraktní podpora. My si vážíme evropských hodnot, a to je něco, co nám EU pomáhá podporovat.“ Ruský vládce Vladimir Putin je podle něj menší, protože je sám. „Je menší než celé evropské společenství, společně jsme silní,“ řekl Zelenskyj.

„Musíme Rusko ke spravedlivému míru dotlačit, na jakoukoliv hrozbu je třeba reagovat sankcemi,“ řekl ukrajinský prezident a upozornil i na obcházení sankcí. „Je nutné na Rusko tlačit ještě víc. Je nutné zahájit jednání, ale musejí být smysluplná,“ podotkl rovněž Zelenskyj.