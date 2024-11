V Emirátech našli tělo izraelského rabína, Netanjahu mluví o vraždě

24. 11. 2024 Aktualizováno před 45 m minutami | Zdroj: ČTK , BBC , al-Džazíra , Times of Israel , ČT24

Ve Spojených arabských emirátech (SAE) našli tělo izraelsko-moldavského rabína, který se od čtvrtka pohřešoval, oznámil Jeruzalém s odkazem na místní úřady. Ty měly od začátku podezření na únos, píše agentura AP. Podle úřadu izraelského premiéra Benjamina Netanjahua jde o antisemitský incident a vraždu. Židovský stát už varoval občany před cestami do Emirátů.

Od čtvrtka pohřešovaný občan Izraele a Moldavska Cvi Kogan působil v Emirátech jako zástupce významné ortodoxní skupiny Chabad. Jeho zmizení vyšetřovala izraelská tajná služba Mosad s podezřením na „teroristický incident“, uvedl server BBC News.

Místní úřady v Emirátech v týdnu potvrdily pátrací operaci. „Stát Izrael bude všemi prostředky usilovat, aby se domohl spravedlnosti vůči zločincům odpovědným za jeho smrt,“ stojí v nedělním prohlášení úřadu izraelského premiéra.

„Nelidský“ čin

Prezident Jicchak Herzog řekl, že truchlí „se zármutkem a rozhořčením“ nad vraždou rabína. „Tento odporný antisemitský útok je připomínkou nelidskosti nepřátel židovského národa,“ napsal na síti X. „Neodradí nás od dalšího růstu vzkvétající komunity ve Spojených arabských emirátech nebo kdekoli jinde – zvláště s pomocí chabadských vyslanců po celém světě,“ zdůraznila hlava státu podle serveru Times of Israel.

Herzog věří, že Emiráty udělají vše pro to, aby vrahy postavily před soud. Izraelské úřady už nicméně podle BBC varovaly občany, aby do Emirátů cestovali pouze z „nezbytných důvodů“, a to kvůli „teroristické činnosti“, jež představuje „reálné riziko pro Izraelce“, kteří sem cestují nebo zde pobývají.