Levý a pravý břeh Kupjansku žijí úplně jinými životy, popisuje zpravodajka ČT z města u frontové linie

„Jsme na levém břehu města Kupjansk, zhruba pět kilometrů od nás je obec Synkivka, kde v lese probíhají boje,“ přiblížila z východoukrajinského města Stomatová.

Frontální útok Rusů směrem na město je podle ní v této oblasti nemožný. „Je tady most, který Rusové zničili během října, a řeka je silně rozvodněná. Tím pádem se Rusové nesnaží dostat přímo do města, ale spíše ho obchází. Jsou na severu u Synkivky a během ledna se snažili protlačit i z jihu a dostat se až k řece do míst, která jsou průchodnější než přímo tady.“

Kupjansk označila za „pevnost“, důležité město. „Levý břeh se nachází v nížině, zatímco pravý břeh je na kopci, tím pádem veškeré ruské útoky směřované na město jsou raketové anebo lidé hlásí i útoky leteckými pumami a dělostřelectvem.“