Letoun se šéfkou EK kvůli rušení GPS přistál podle papírových map


1. 9. 2025Aktualizovánopřed 59 mminutami|Zdroj: Financial Times, ČT24, ČTK

Pravděpodobný ruský útok podle listu Financial Times (FT) vyřadil z provozu navigační systém letadla předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové, které tak muselo přistát s pomocí papírových map. Stalo se to během nedělního letu šéfky EK do Plovdivu při její návštěvě Bulharska. Mluvčí EK Arianna Podestaová incident potvrdila s tím, že letoun bezpečně přistál na plánovaném místě. Západ opakovaně Kreml obviňuje z rušení GPS, zejména v oblasti Baltského moře.

„Celá oblast letiště ztratila signál GPS,“ uvedl pro Financial Times jeden ze zdrojů. Po hodinovém kroužení nad letištěm se pilot rozhodl přistát ručně s pomocí papírových map. „Zcela nepochybně se jednalo o (vnější) zásah,“ dodal zdroj FT.

Incident potvrdil bulharský letecký úřad i Evropská komise. „Od února 2022 (začátek plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu, pozn. red.) došlo k výraznému nárůstu případů rušení GPS a v poslední době také k případům falšování signálu,“ přiblížila bulharská instituce. Komisi již informovala, že z incidentu podezřívá Moskvu.

Rusko ruší signál a mate lodě i piloty na severu Evropy
Vysílač v Pobaltí

„Můžeme skutečně potvrdit, že k narušení signálu GPS došlo, ale letadlo bezpečně přistálo v Bulharsku. Od tamních úřadů jsme obdrželi informace, že mají podezření, že byl incident způsoben zjevným vměšováním Ruska,“ prohlásila mluvčí Komise. Kreml se k tomu nevyjádřil.

Rušení či falšování signálu jsou postupy, které tradičně používají vojenské síly či zpravodajské služby k obraně citlivých míst. V posledních letech každopádně výrazně vzrostl počet případů GPS v oblasti Baltského moře a ve východoevropských státech v blízkosti Ruska, upozorňují FT. Vlády členských států EU již dříve varovaly, že nárůst případů rušení signálu GPS, za který je podle nich zodpovědná Moskva, může způsobit vážnou leteckou katastrofu.

Načítání...