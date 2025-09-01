Pravděpodobný ruský útok podle listu Financial Times (FT) vyřadil z provozu navigační systém letadla předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové, které tak muselo přistát s pomocí papírových map. Stalo se to během nedělního letu šéfky EK do Plovdivu při její návštěvě Bulharska. Mluvčí EK Arianna Podestaová incident potvrdila s tím, že letoun bezpečně přistál na plánovaném místě. Západ opakovaně Kreml obviňuje z rušení GPS, zejména v oblasti Baltského moře.
Letoun se šéfkou EK kvůli rušení GPS přistál podle papírových map
„Celá oblast letiště ztratila signál GPS,“ uvedl pro Financial Times jeden ze zdrojů. Po hodinovém kroužení nad letištěm se pilot rozhodl přistát ručně s pomocí papírových map. „Zcela nepochybně se jednalo o (vnější) zásah,“ dodal zdroj FT.
Incident potvrdil bulharský letecký úřad i Evropská komise. „Od února 2022 (začátek plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu, pozn. red.) došlo k výraznému nárůstu případů rušení GPS a v poslední době také k případům falšování signálu,“ přiblížila bulharská instituce. Komisi již informovala, že z incidentu podezřívá Moskvu.
„Můžeme skutečně potvrdit, že k narušení signálu GPS došlo, ale letadlo bezpečně přistálo v Bulharsku. Od tamních úřadů jsme obdrželi informace, že mají podezření, že byl incident způsoben zjevným vměšováním Ruska,“ prohlásila mluvčí Komise. Kreml se k tomu nevyjádřil.
Rušení či falšování signálu jsou postupy, které tradičně používají vojenské síly či zpravodajské služby k obraně citlivých míst. V posledních letech každopádně výrazně vzrostl počet případů GPS v oblasti Baltského moře a ve východoevropských státech v blízkosti Ruska, upozorňují FT. Vlády členských států EU již dříve varovaly, že nárůst případů rušení signálu GPS, za který je podle nich zodpovědná Moskva, může způsobit vážnou leteckou katastrofu.