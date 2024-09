Kašmír po dekádě volí. Chce zabránit Módího nadvládě

Volby umožní regionu vytvořit vlastní omezenou vládu a místní shromáždění, místo aby zůstal pod přímou vládou Dillí. Poslední hlasování se konalo v roce 2014, po nichž Módího BJP poprvé vládla v koalici s místní Lidovou demokratickou stranou. Vláda se však rozpadla v roce 2018 poté, co Módího strana z koalice vystoupila.

Tisíce vojáků v ulicích

Úřady nasadily tisíce policistů a vojáků v sedmi jižních okresech regionu, kde více než 2,3 milionu obyvatel může odevzdat svůj hlas a z 219 kandidátů zvolit 24 zákonodárců v první ze tří fází voleb. Těžkooděnci s puškami zřídili checkpointy a dohlíželi na volební okrsky.

Je to poprvé, co úřady omezily přístup zahraničních novinářů do hlasovacích místností. Odmítly také poskytnout akreditaci většině novinářů, kteří spolupracují se zahraničními médii, včetně AP. Úřady své rozhodnutí nezdůvodnily.