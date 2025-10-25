K vítězství v irských prezidentských volbách míří kritička EU

Obyvatelé Irska v pátečních volbách vybrali novou hlavu státu. Volili mezi levicovou poslankyní Catherine Connollyovou, která kandidovala jako nezávislá, a vládní kandidátkou a bývalou ministryní sociálních věcí Heather Humphreysovou. Podle předběžných informací zvítězila první jmenovaná. Členové vládní koalice už uznali porážku, napsala agentura Reuters. Finální výsledky volební komise oznámí v sobotu večer.
„Zdá se, že Catherine Connollyová byla zvolena (prezidentkou) a my jako vláda s ní brzy budeme spolupracovat,“ řekl podle Reuters irský ministr pro vědu a výzkum James Lawless, který je členem jedné ze stran vládní koalice Fianna Fáil. Tato strana, jejímž lídrem je premiér Micheál Martin, nominovala do voleb bývalého trenéra galského fotbalu Jima Gavina, který ale na začátku října kandidaturu stáhl kvůli finančnímu skandálu. Jeho jméno na kandidátkách nicméně zůstalo.
Osmašedesátiletá Connollyová je dlouhodobou kritičkou Evropské unie a také současné izraelské vlády. Tato vzděláním klinická psycholožka a advokátka měla ve volbách podporu velké části opozice, k níž patří i Labouristická strana. Její šéfka Ivana Baciková podle Reuters uvedla, že vítězství Connollyové je téměř jisté.
Agentura Reuters napsala o „velkém náskoku“ Connollyové. Ta již v krátkém projevu pro irskou stanici RTÉ poděkovala podporovatelům a sdělila, že hodlá zastupovat i ty, kteří pro ni nehlasovali.
RTÉ také uvedla, že ve volbách propadlo „významné“ množství volebních lístků. Pro průzkum serveru Irish Times z minulého týdne až 49 procent voličů komentovalo, že je nereprezentuje ani jedna z kandidátek. Agentura AFP napsala, že tato nespokojenost souvisí s malým počtem kandidátů.
Vládní kandidátka nejspíš neuspěla
Soupeřka Connollyové v pátečních volbách Humphreysová, která kandidovala za vládní stranu Fine Gael, byla do letošního ledna skoro pět let ministryní sociálních věcí a rozvoje venkova. Jako protestantka v převážně katolické zemi uváděla, že bude usilovat o propojování země se Severním Irskem, kde se většina obyvatel také hlásí k protestantské víře.
Agentura Reuters dříve napsala, že pokud uspěje Connollyová, naváže na nedávný trend obsazování této převážně ceremoniální funkce nezávislejšími osobnostmi. Také to podle ní oživí levicovou opozici, vedenou stranou Sinn Féin, které se před rokem nepodařilo prolomit stoletou vládu Fine Gael a Fianna Fáil.
Zvolená kandidátka se stane desátou hlavou Irska a třetí ženou v tomto úřadě. Vystřídá v něm Michaela D. Higginse, který je prezidentem od roku 2011 a potřetí už se o tento sedmiletý mandát ucházet nemohl.
Funkce irského prezidenta je spíše ceremoniální, zastupuje stát na mezinárodní scéně, jmenuje premiéra či podepisuje zákony přijaté parlamentem.