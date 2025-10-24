V Irsku si volí prezidentku


Irsko v pátek volí novou hlavu státu, která vystřídá současného čtyřiaosmdesátiletého prezidenta Michaela D. Higginse. Voliči vybírají mezi dvěma ženami, a to bývalou ministryní sociálních věcí a současně kandidátkou jedné z vládních stran Heather Humphreysovou a levicovou nezávislou političkou Catherine Connollyovou, která v průzkumech vedla. Volební místnosti se otevřely v osm ráno SELČ do jedenácti večer.

Osmašedesátiletá poslankyně Connollyová je dlouhodobou kritičkou Evropské unie a vystupuje i proti Severoatlantické alianci a rostoucím investicím do zbrojení. Má podporu velké části opozice, včetně největší opoziční strany Sinn Féin, která se rozhodla nevyslat do voleb vlastního kandidáta.

Heather Humphreysová v březnu 2020
Connollyová také patří k předním propalestinským hlasům v irském parlamentu, čímž si podle agentury Reuters získala podporu právě levice. Tu dle Reuters pomohla sjednotit.

Agentura napsala, že zvolení Connollyové by navázalo na nedávný trend obsazování této převážně ceremoniální funkce nezávislejšími osobnostmi. Také by to oživilo levicovou opozici, vedenou právě Sinn Féin, které se před rokem nepodařilo prolomit stoletou vládu stran Fine Gael a Fianna Fáil.

Irské vládní strany vyhrály volby, většina v parlamentu jim ale těsně unikla
Předseda strany Fianna Fáil Micheál Martin slaví své zvolení v irských parlamentních volbách

Za vládní stranu Fine Gael kandiduje Humphreysová, která za posledních deset let ve vládě zastávala například pozice ministryně sociálních věcí nebo spravedlnosti. Jako protestantka v převážně katolické zemi uvedla, že bude usilovat o propojování země se Severním Irskem, kde se většina obyvatel také hlásí k protestantské víře.

Další vládní kandidát odstoupil

Druhá vládní strana Fianna Fáil, jejímž lídrem je premiér Micheál Martin, nominovala do voleb bývalého trenéra galského fotbalu Jima Gavina, který ale na začátku října kandidaturu stáhl kvůli finančnímu skandálu. BBC nicméně poznamenává, že vzhledem k tomu, že Gavin odstoupil až po uzávěrce nominací, jeho jméno na volebním lístku zůstává.

Ostatní zájemci o prezidentské křeslo, například hudebník Bob Geldof, nezískali dostatečnou podporu pro nominaci. O prezidentský post se chtěl ucházet také bývalý šampion MMA Conor McGregor, v polovině září ale oznámil, že kandidovat nebude.

Funkční období irské hlavy státu je sedmileté a prezident se může jednou ucházet o znovuzvolení. Ten dosavadní, Michael D. Higgins, úřad zastával čtrnáct let. Nyní volená kandidátka se podle BBC stane desátou prezidentkou této ostrovní země.

Irský prezident u výročí osvobození Osvětimi zmínil dění v Pásmu Gazy. Hosté odcházeli
Irský prezident Michael D. Higgins

Prezident Irsko zastupuje na mezinárodní scéně, jmenuje premiéra a podepisuje zákony. Úřad má hlavně symbolickou funkcí, ale Higgins a jeho předchůdci se začali více angažovat v otázkách globálních problémů.

Favoritkou je Connollyová

V Irsku volí 3,6 milionu občanů, počítání hlasů začne v sobotu v deset ráno. Inaugurace se má uskutečnit 11. listopadu.

Podle průzkumu serveru Irish Times z minulého týdne má Connollyová podporu 38 procent, Humphreysová přibližně 20 procent a Gavin, jehož jméno zůstává na volebním lístku, pět procent. Průzkum také naznačil, že přibližně osmnáct procent voličů bylo nerozhodnutých, dvanáct procent se voleb neplánovalo účastnit a šest procent lidí mělo v plánu svůj hlas zneplatnit. Connollyové dříve průzkumy nedávaly příliš velké šance, favoritkou se stala poté, co Gavin stáhl svou kandidaturu.

Tento průzkum také předpověděl velmi nízkou volební účast, až 49 procent voličů uvedlo, že je nereprezentuje ani jedna z kandidátek. Agentura AFP píše, že tato nespokojenost a předpokládaná nízká volební účast souvisí s malým počtem kandidátů.

„Projevuje se trend protivládních nálad, který bude pravděpodobně nejdůležitějším faktorem v příštích všeobecných volbách,“ řekl Reuters politolog Gary Murphy. Ty se budou konat v lednu 2030.

