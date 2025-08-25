Jednání se posouvají, míní Koten. Putin Zelenským pohrdá, prohlásil Bartošek


Události, komentáře: Poslanci Jan Bartošek (KDU-ČSL) a Radek Koten (SPD) o situaci na Ukrajině
Kyjev si chce zajistit nejméně miliardu dolarů měsíčně od spojenců na nákup zbraní k boji proti Rusku. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se přesto nevzdává šance na mír a projednává přípravy na případnou schůzku s ruským vládcem Vladimirem Putinem. Moskva současně v útocích nijak nepolevuje. „Ta schůzka se neuskuteční, Putin Zelenským pohrdá,“ prohlásil místopředseda sněmovny Jan Bartošek (KDU-ČSL) v Událostech, komentářích moderovaných Danielem Takáčem. Naopak člen sněmovního výboru pro bezpečnost Radek Koten (SPD) věří, že pokud se vyjednají bezpečnostní záruky pro obě strany konfliktu, lídři se sejdou.

