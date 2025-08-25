Kyjev si chce zajistit nejméně miliardu dolarů měsíčně od spojenců na nákup zbraní k boji proti Rusku. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se přesto nevzdává šance na mír a projednává přípravy na případnou schůzku s ruským vládcem Vladimirem Putinem. Moskva současně v útocích nijak nepolevuje. „Ta schůzka se neuskuteční, Putin Zelenským pohrdá,“ prohlásil místopředseda sněmovny Jan Bartošek (KDU-ČSL) v Událostech, komentářích moderovaných Danielem Takáčem. Naopak člen sněmovního výboru pro bezpečnost Radek Koten (SPD) věří, že pokud se vyjednají bezpečnostní záruky pro obě strany konfliktu, lídři se sejdou.
Jednání se posouvají, míní Koten. Putin Zelenským pohrdá, prohlásil Bartošek
27 minut