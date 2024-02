„Je to přes dvacet pět tisíc,“ komentoval americký ministr obrany počty žen a dětí zabitých Izraelem v Gaze od 7. října

„Pane ministře, zhruba kolik palestinských žen a dětí zabil Izrael od 7. října?“ zeptal se Austina kongresman Demokratické strany Ro Khanna. „Je to přes dvacet pět tisíc,“ odpověděl ministr, aniž uvedl jakékoli podrobnosti. Později zdůraznil, že Izrael by měl více dbát na ochranu civilistů.

Americká vláda vlastní údaje o počtu zabitých dosud neuváděla, prezident Joe Biden nicméně při nedávném vystoupení odkazoval na součet uváděný Palestinci.

„Ta čísla se velice těžko ověřují. Hamás má svou agendu, která je založená na tom poštvat svět proti Izraelcům. Zároveň Izrael má také svoji agendu. Pro kohokoli, kdo se to snaží analyzovat, platí, že není možná ta čísla úplně detailně potvrdit. Prostě to není spořádaná civilní společnost, ve které se dá vést nějaká statistika, je to válečná zóna, ve které je nepřehledná situace,“ upozornil blízkovýchodní zpravodaj ČT David Borek.

Izrael argumentuje tím, že většina zabitých jsou bojovníci Hamásu a že se snaží dělat maximum, aby zabránil většímu počtu civilních obětí, nicméně bezprecedentní izraelská operace probíhá v hustě zabydlené oblasti, a tak jsou civilní oběti nevyhnutelné, uvedl Borek.

Jedna z nejmladších populací světa

„Palestinci zase mají tendenci označovat skoro všechny za civilisty, ostatně mezi palestinskou společností je ozbrojený odpor vůči Izraeli považován za legitimní věc. Izrael také upozorňuje na to, že často se ve statistikách publikovaných Palestinci objevuje slovo děti, ale často jsou tím míněni chlapci, kterým je patnáct, šestnáct, osmnáct, a samozřejmě víme, že militantní skupiny často využívají teenagery,“ popisuje situaci zpravodaj.

Populace v Pásmu Gazy je jednou z nejmladších na světě. Podle americké stanice NPR, která vychází z dat a odhadů palestinských, izraelských i amerických úřadů, tam lidé mladší 18 let tvoří 47,3 procenta populace. Příčinami je relativně vysoká plodnost, podle odhadů 3,38 dítěte na jednu ženu, společenský trend sňatků v mladém věku, ale také fakt, že Palestinci se v oblasti nedožívají příliš vysokého věku, píše NPR.