„Jde tu hlavně o peníze.“ Fotbaloví experti upozorňují na zahraniční finance v evropských klubech

Proměny v evropském fotbale ilustruje třeba městečko Girona na okraji Španělska. V poslední době figurovala spíše v nižších soutěžích, do La Ligy postoupila až v roce 2022. V letošním ročníku se stala hvězdou španělských trávníků, když klub obsadil třetí místo.

Bez peněz by to ale nedokázal. Finančních prostředků má katalánský klub dostatek – poté, co podíl v něm koupila společnost City Football Group ze Spojených arabských emirátů. Na trávník nasadila třeba dvacetiletého Sáviu, který na soupisce figuruje coby zápůjčka z Francie. Z klubu, který rovněž patří společnosti z Emirátů.

Francouzské Troyes tím Gironě pomohlo, ovšem samo se propadlo na dno druhé nejvyšší tamní soutěže. Fanoušci klubu to investorům oplatili na stadionu – trávník zasypali světlicemi.

„Pokud chcete jako skupina, která vlastní více klubů, postupovat tak, že jeden tým krmíte a dotujete, pak můžete například tomu týmu půjčit zdarma hráče. Tým pak může těžit z něčeho, co by si jinak nemohl dovolit,“ komentoval šéf analytické společnosti Blue Crow Sports Group Jeff Luhnow. Takové situace by se podle něj měly neustále sledovat. „Jedinou protiváhou k tomu je místní základna fanoušků, místní média a pravidla ligy v těchto zemích,“ upozornil.

Velké investice bez unijních regulací

I další experti se shodují, že v evropském fotbalu je dnes příliš mnoho peněz. A jejich toky jsou kvůli vlastnictví více klubů ze strany jednoho investora nepřehledné. Evropská unie to přitom nijak neomezuje. Před rokem přišla šance v podobě nového Nařízení o zahraničních subvencích. Když se ale na Evropskou komisi obrátil jeden belgický klub, aby vyšetřila financování jeho soupeře, Komise to odmítla.

„Jde tu o peníze. Protože pokud si začnete dělat problémy u Saúdské Arábie, pokud si začnete dělat problémy u Kataru a u Spojených arabských emirátů, mohlo by to způsobit značné finanční ztráty,“ vysvětlil profesor ve SKEMA Business School v Paříži Simon Chadwick.

Celkem 122 evropských klubů vlastní v současnosti zahraniční investoři, kromě arabských třeba američtí nebo čínští. A mnoho z nich má víc než jen jeden tým. Na fair play – i na úrovni vlastníků – by měla dohlížet Unie evropských fotbalových asociací. Ta například právě jedná se City Football Group o tom, jak umožnit úspěšné Gironě zahrát si v evropské Lize mistrů.

Tlaky na mezinárodní federaci

Vlastníci ze Spojených arabských emirátů mají totiž ve svém portfoliu i Manchester City. A start dvou klubů stejného majitele ve stejné soutěži pravidla neumožňují.

„Sama UEFA musí změnit to, jak funguje, protože je pod silným vlivem elitních klubů,“ podotkla právní expertka Katarina Pijetlovicová. „A tyto elitní kluby jsou nejspíš pod vlivem svých majitelů. To je ten začarovaný kruh,“ usoudila.

Fotbalista Sávio se podle všeho letos v létě na trávníku objeví. A ať už bude mít na sobě modrý dres Manchesteru City, kam by měl podle prognóz přestoupit, nebo ten červeno-bílý Girony, sponzor bude stejný.

Německo jako zvláštní případ

Arabští majitelé ovšem stále neprojevují zájem o kluby z Německa. Publicista a odborník na německý fotbal Luboš Brabec v pořadu Horizont ČT24 upozornil na to, že v rámci německých klubů platí takzvané pravidlo 50+1. „Zjednodušeně řečeno to znamená, že hlasovací většina v klubu patří členům tohoto klubu. Investoři tam v principu mohou být, ale nesmějí získat vládu nad klubem,“ přiblížil.

Německý fotbal se tak od anglického, francouzského či jiného odlišuje tím, že „kluby patří fanouškům“. Tento přístup je proto lepší spíše pro fanoušky než pro kluby, jelikož investor většinou do klubu vstupuje proto, aby vydělal peníze – hlavně ze vstupného.

Na Bundesligu se dají koupit nejlevnější lístky za patnáct euro, kdežto třeba v Anglii jsou lístky podle Brabce drahé. Pro fanoušky z nižších sociálních vrstev tak může být tento sport nepřístupný, podotknul.

Brabec dále zmínil také otázku konkurenceschopnosti, kdy německý fotbal i vlivem menšího množství financí není tak silný na nejvyšší úrovni. „Pro mě je dneska už prakticky nemyslitelné, aby Ligu mistrů vyhrál nejenom klub z východní Evropy, ale ani z Portugalska, Nizozemska nebo Skotska, jak tomu třeba bylo před čtyřiceti či padesáti roky,“ uzavřel.