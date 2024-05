Do Marseille slavnostně připlul olympijský oheň

Po dvanáctidenní plavbě dorazil z Řecka do Marseille olympijský oheň. V doprovodu tisícovky lodí ho přivezla třístěžňová plachetnice Belem, postavená na konci devatenáctého století. Slavnostního ceremoniálu se zúčastnil i prezident Emmanuel Macron, plamen v symbolickém kruhu zapálil rapper Jul.

Bezpečnostní opatření jsou mimořádná, podle místních obyvatel Marseille nikdy nic podobného nezažila. Na pořádek dohlíží na šest tisíc policistů, včetně psovodů a odstřelovačů. Centrum města policie uzavřela. Místní si tuto výjimečnou událost nechtěli nechat ujít. „Je to dojemné, plné emocí, vidět oheň, jak sem připlouvá,“ míní obyvatelka města Zoe Azrombazová.

Mimořádné události přihlíželo ve starém přístavu v Marseille na sto padesát tisíc lidí. „Taková věc se stává jen jednou. Dorazili jsme do Marseille jen kvůli tomu. Příjezd takové krásné lodě – řekli jsme si, že o to nemůžeme přijít,“ uvedl turista Yannick Armand.

Oheň připlul na jedné z nejslavnějších francouzských lodí, která původně vozila do Evropy z Karibiku kakaové boby a cukr. „Je to hodně medializované, také bezpečnostní opatření na lodi jsou přísná,“ říká lodník na Belemu jménem Ciano.

Na pevninu pochodeň vynesl po pontonu připomínajícím atletickou dráhu olympijský šampion v plavání Florent Manadou, který předal štafetu paralympijské atletce Nantenin Keitaové. Místní rodák Jul pak zažehl ohnivý kruh. Slavnostní ceremoniál doprovodil i slavnostní přelet letky francouzské armády, která na obloze vykroužila olympijské kruhy.

Měsíce příprav

Marseille se na tuto událost připravovala dlouhé měsíce. Podle starosty Benoita Payana bylo nutné zabezpečit všechno – od moře přes přístav až po vzdušný prostor. „Udělali jsme všechno pro to, aby město bylo připravené. V roce 2023 jsme přivítali papeže, ne každá evropská metropole by to dokázala,“ poznamenal starosta.