Alvesův případ znásilnění vyvolal ve Španělsku kritiku. Soud fotbalistovi povolil propuštění na kauci

O propuštění výměnou za kauci jeden milion eur rozhodl španělský soud ve prospěch elitního brazilského fotbalisty Daniho Alvese. Jeden z nejúspěšnějších hráčů své generace byl v únoru nepravomocně odsouzen za znásilnění. Zadržován byl od začátku trestního řízení v obavách z toho, aby neuprchnul do Brazílie, která nevydává své občany do zahraničí. Alvesovo propuštění vyvolává řadu otázek o síle slávy a peněz.

Celým jménem Daniel Alves da Silva mířil do výšin vyhrazených skutečným sportovním legendám. Jeho hvězda ale padla letos v únoru před soudem v Barceloně. Ten mu za znásilnění mladé ženy na večírku v nočním klubu z prosince 2022 vyměřil trest celkem čtyři a půl roku vězení.

„Myslím, že je to ostudné. A znovu se ukazuje, že na ženách nezáleží, že nezáleží na našich právech, a když máte peníze a jste muž, můžete si dělat, co chcete,“ uvedla psycholožka z Barcelony Claudia Hernandézová.

K podmínkám Alvesova propuštění patří i to, že musí odevzdat svůj brazilský a španělský pas. To by mu mělo zabránit v legálním odchodu ze Španělska, podobně jako povinnost alespoň jednou týdně osobně navštívit probační úřad. Alves se navíc nesmí přiblížit na méně než kilometr ke své oběti.