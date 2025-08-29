Izraelská armáda oznámila, že zahájila přípravné operace a první fáze útoku na město Gaza, píše agentura Reuters. Armáda dodala, že působí s velkou silou na jeho předměstí. Server BBC zároveň informoval o intenzivním bombardování ve východní části města. Izrael v pátek ukončil každodenní přestávky v bojích pro doručování humanitární pomoci ve městě Gaza, které označil za nebezpečnou bojovou zónu.
Izrael zahájil první fáze útoku na město Gaza
Armáda na konci července oznámila, že ve třech oblastech Pásma Gazy, kde neoperují její jednotky, bude každý den na deset hodin vyhlašovat takzvané humanitární přestávky v bojích ve snaze usnadnit doručování humanitární pomoci a potravin. Vedle Gazy vyhlásila tyto pauzy v uprchlickém táboře Dajr al-Balah ve středu pásma a v oblasti Mavásí na jihu.
Izraelská vláda na začátku srpna pak oznámila záměr zcela obsadit město Gaza, které označila za hlavní baštu teroristického hnutí Hamás, proti němuž vede válku od útoku jeho ozbrojenců na jih Izraele v říjnu 2023. Armáda v uplynulých dnech povolala desítky tisíc rezervistů, ovládla okrajové části města a ofenzivu dále rozšiřuje. Jedním z cílů ofenzivy je podle izraelské vlády vedle zničení Hamásu také záchrana zbývajících rukojmí. Hamás už dříve prohlásil, že pokud se armáda přiblíží do míst, kde jsou rukojmí zadržováni, popraví je.