Irácké proíránské milice zaútočily na vojenskou základnu v Sýrii

Nejméně sedm raket v pondělí večer vypálila z Iráku jedna z proíránských šíitských milic na syrskou vojenskou základnu, kde ještě nedávno působily americké jednotky, píše agentura AFP. Útok iráckých milic na základnu v Sýrii se v rámci nynějšího regionálního konfliktu podle agentury Reuters uskutečnil poprvé.
Irácké bezpečnostní složky nalezly v oblasti příhraničního města Rabía opuštěné zařízení pro odpalování raket typu Áraš-4, uvedl nejmenovaný irácký činitel. Áraš-4 jsou íránskou kopií sovětského raketometu BM-21 Grad a mají dosah až 40 kilometrů.
Kontrolu nad základnou v provincii Hasaka na severovýchodě země převzala syrská armáda v polovině března poté, co se z ní stáhly jednotky Spojenými státy vedené koalice bojující proti takzvanému Islámskému státu. Jméno základny AFP neuvedla. Agentura také nezmínila případné oběti či materiální škody.
Na americké diplomatické objekty v Iráku a na tamní základny, kde působí americké a další zahraniční jednotky, irácké šíitské milice pravidelně útočí v odvetě za izraelsko-americké útoky proti Íránu. Ty začaly 28. února a zažehly regionální válku. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, balistickými střelami a raketami útočit nejen na Izrael a na americké vojenské objekty na Blízkém východě, ale i na civilní cíle včetně ropné infrastruktury v okolních arabských zemích.
