Hútíové zadrželi v Jemenu dvacet zaměstnanců OSN


před 7 mminutami|Zdroj: ČTK

Jemenská povstalecká skupina hútíové zadržela v neděli dvě desítky zaměstnanců Organizace spojených národů (OSN). S odvoláním na koordinátora OSN pro Jemen to uvedla agentura AP. V sobotu povstalci zaútočili na další zařízení OSN v hlavním městě Saná, dodal představitel.

Zaměstnanci OSN byli zadrženi v objektu v jihozápadní čtvrti Saná Hada. Mluvčí koordinátora uvedl, že mezi zadrženými je pět Jemenců a patnáct mezinárodních pracovníků. Dodal, že povstalci po výslechu propustili dalších jedenáct pracovníků OSN.

Další představitel OSN, který hovořil pod podmínkou anonymity, uvedl, že povstalci zabavili veškerá komunikační vybavení zařízení, včetně telefonů, serverů a počítačů. Dodal, že zadržení zaměstnanci patří k několika agenturám OSN včetně Světového potravinového programu, UNICEF a Úřadu pro koordinaci humanitárních záležitostí.

Hútíové v Jemenu vtrhli do kanceláří OSN a zadrželi nejméně jedenáct zaměstnanců
Jemenští džihádisté hútíové na snímku ze září 2024

Jde o další z mnoha zásahů povstalců proti OSN a dalším mezinárodním organizacím, které působí v oblastech, jež jsou pod kontrolou hútíů. Na konci srpna povstalci v Saná zadrželi nejméně jedenáct zaměstnanců OSN.

Když letos v lednu povstalci zadrželi osm zaměstnanců OSN, pozastavila organizace svou činnost v provincii Saada, baště hútíů na severu Jemenu.

Izrael zabil hútíjského premiéra, píší jemenská média
Následky izraelského útoku na jemenské město Saná, 24. srpna 2025

Podpora z Íránu

Íránem podporovaní hútíové ovládají část Jemenu a jeho pobřeží Rudého moře. Od začátku války v Pásmu Gazy, která začala po útoku palestinské teroristické organizace Hamás na jih Izraele v říjnu 2023, hútíjští povstalci pomocí dronů a střel opakovaně útočili na území Izraele.

Opakovaně také napadli obchodní plavidla v Rudém moři, několikrát i americké vojenské lodě. Hútíové tvrdili, že tak projevují solidaritu s Palestinci v Pásmu Gazy. Izraelské letectvo v minulosti na pozice povstalců opakovaně útočilo. Se současným příměřím v Pásmu Gazy útoky hútíů ustaly.

Izrael udeřil na cíle spojené s hútíi v jemenském Saná
Bojovníci jemenských hútíů

Výběr redakce

Chci Doněckou oblast, řekl Putin Trumpovi. Jinde by prý mohl ustoupit

Chci Doněckou oblast, řekl Putin Trumpovi. Jinde by prý mohl ustoupit

09:16Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Izrael zaútočil v Gaze poté, co ráno zahynuli dva jeho vojáci

Izrael zaútočil v Gaze poté, co ráno zahynuli dva jeho vojáci

10:47Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Mimořádný sněm Starostů pro Liberecký kraj podpořil obviněného hejtmana Půtu

Mimořádný sněm Starostů pro Liberecký kraj podpořil obviněného hejtmana Půtu

před 2 hhodinami
Většina Fialovy vlády by byla pro opětovné předložení rozpočtu, když se nebude rýsovat nový kabinet

Většina Fialovy vlády by byla pro opětovné předložení rozpočtu, když se nebude rýsovat nový kabinet

15:34Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Kolumbijský prezident obvinil USA z vniknutí do pobřežních vod a zabití rybáře

Kolumbijský prezident obvinil USA z vniknutí do pobřežních vod a zabití rybáře

06:04Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Demonstranti v Praze odmítli Motoristy v čele resortu životního prostředí

Demonstranti v Praze odmítli Motoristy v čele resortu životního prostředí

14:36Aktualizovánopřed 6 hhodinami
Izrael identifikoval těla předaná v sobotu Hamásem, hnutí slibuje vrátit další

Izrael identifikoval těla předaná v sobotu Hamásem, hnutí slibuje vrátit další

07:45Aktualizovánopřed 6 hhodinami
Za ANO budou v týdnu o vládě vyjednávat Schillerová a Havlíček

Za ANO budou v týdnu o vládě vyjednávat Schillerová a Havlíček

před 6 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Hútíové zadrželi v Jemenu dvacet zaměstnanců OSN

Jemenská povstalecká skupina hútíové zadržela v neděli dvě desítky zaměstnanců Organizace spojených národů (OSN). S odvoláním na koordinátora OSN pro Jemen to uvedla agentura AP. V sobotu povstalci zaútočili na další zařízení OSN v hlavním městě Saná, dodal představitel.
před 7 mminutami

Zloději ukradli z pařížského Louvru šperky

Pařížské muzeum Louvre zůstalo v neděli zavřené poté, co se do něj vloupali zloději a odnesli osm šperků nevyčíslitelné hodnoty. Ráno to uvedl deník Le Parisien. Francouzská ministryně kultury Rachida Datiová o loupeži informovala na sociální síti X a oznámila, že úřady zahájily vyšetřování. Podle vyšetřovatelů se jednalo o profesionální gang, který nejspíš pracoval na zakázku. Prezident Emmanuel Macron loupež večer označil za útok na francouzské kulturní dědictví.
12:44Aktualizovánopřed 47 mminutami

Chci Doněckou oblast, řekl Putin Trumpovi. Jinde by prý mohl ustoupit

Ruský vládce Vladimir Putin během posledního hovoru s prezidentem USA Donaldem Trumpem naznačil, že je ochoten vzdát se částí ukrajinské Záporožské a Chersonské oblasti, které ruské síly částečně okupují, výměnou za celou Doněckou oblast. Píše to deník The Washington Post (WP) s odkazem na dva vysoce postavené americké činitele. Podle informací deníku Financial Times (FT) Trump v pátek vyzval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského k přijetí ruských podmínek. Putin údajně pohrozil „zničením“ Ukrajiny, pokud podmínky nesplní.
09:16Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Ukrajinci rychle opravují klíčové tratě, na které cílí Rusko

Rusko od léta stupňuje útoky na ukrajinskou železniční infrastrukturu. Tratě a důležité dopravní uzly jsou pod palbou i několikrát týdně. Jedním z nich je Lozová v Charkovské oblasti, kam letecká puma dopadla i v noci na neděli. Úřady hlásí nejméně pět zraněných. Ukrajincům se ale daří tratě rychle opravit, zjistila na místě zpravodajka ČT Ilona Zasidkovyčová.
před 2 hhodinami

Izrael zaútočil v Gaze poté, co ráno zahynuli dva jeho vojáci

Izraelská armáda oznámila novou vlnu vzdušných úderů proti Hamásu na jihu Pásma Gazy. Hovoří o reakci na hrubé porušení příměří z nedělního rána. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu dal obranným silám pokyn k odvetě za útok v Rafahu. Při něm podle armády zahynuli dva izraelští vojáci. Hamás ale tvrdí, že si není vědom žádných střetů s izraelskými jednotkami v Rafahu a že nad tamními bojovníky nemá kontrolu. Večer izraelská armáda oznámila, že začala znovu prosazovat klid zbraní.
10:47Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Kolumbijský prezident obvinil USA z vniknutí do pobřežních vod a zabití rybáře

Kolumbijský prezident Gustavo Petro v sobotu obvinil Spojené státy, že jejich loď pronikla do svrchovaných vod Kolumbie a způsobila smrt rybáře. Levicový politik to napsal na síti X a zároveň požádal Washington o vysvětlení incidentu. Petro již v září vyzval OSN ke stíhání amerického prezidenta Donalda Trumpa za útoky na lodě v Karibiku, které Trump zdůvodňuje bojem proti pašerákům drog. Trump v neděli reagoval tak, že označil Petra za nelegálního drogového dealera.
06:04Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Izrael identifikoval těla předaná v sobotu Hamásem, hnutí slibuje vrátit další

Izrael v neděli identifikoval dvojici těl, která v sobotu předali prostřednictvím Červeného kříže zástupci teroristického hnutí Hamás. Jedny pozůstatky patří rukojmímu Ronenu Engelovi, informoval web Times of Israel. Druhé jsou pracovníka v zemědělství původem z Thajska, uvedl úřad premiéra. Hnutí odpoledne oznámilo, že se podařilo nalézt pozůstatky dalšího rukojmí, a pokud to podmínky v terénu umožní, předá je Jeruzalému ještě v neděli.
07:45Aktualizovánopřed 6 hhodinami

Papež svatořečil sedm lidí včetně bývalého satanisty

Papež Lev XIV. v neděli ve Vatikánu svatořečil sedm lidí včetně Itala Bartola Longa, který byl satanistickým knězem a později se stal oddaným katolíkem. První dva svaté má Venezuela, informovala agentura AP.
před 11 hhodinami
Načítání...