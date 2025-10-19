Hútíové zadrželi v Jemenu dvacet zaměstnanců OSN

Jemenská povstalecká skupina hútíové zadržela v neděli dvě desítky zaměstnanců Organizace spojených národů (OSN). S odvoláním na koordinátora OSN pro Jemen to uvedla agentura AP. V sobotu povstalci zaútočili na další zařízení OSN v hlavním městě Saná, dodal představitel.
Zaměstnanci OSN byli zadrženi v objektu v jihozápadní čtvrti Saná Hada. Mluvčí koordinátora uvedl, že mezi zadrženými je pět Jemenců a patnáct mezinárodních pracovníků. Dodal, že povstalci po výslechu propustili dalších jedenáct pracovníků OSN.
Další představitel OSN, který hovořil pod podmínkou anonymity, uvedl, že povstalci zabavili veškerá komunikační vybavení zařízení, včetně telefonů, serverů a počítačů. Dodal, že zadržení zaměstnanci patří k několika agenturám OSN včetně Světového potravinového programu, UNICEF a Úřadu pro koordinaci humanitárních záležitostí.
Jde o další z mnoha zásahů povstalců proti OSN a dalším mezinárodním organizacím, které působí v oblastech, jež jsou pod kontrolou hútíů. Na konci srpna povstalci v Saná zadrželi nejméně jedenáct zaměstnanců OSN.
Když letos v lednu povstalci zadrželi osm zaměstnanců OSN, pozastavila organizace svou činnost v provincii Saada, baště hútíů na severu Jemenu.
Podpora z Íránu
Íránem podporovaní hútíové ovládají část Jemenu a jeho pobřeží Rudého moře. Od začátku války v Pásmu Gazy, která začala po útoku palestinské teroristické organizace Hamás na jih Izraele v říjnu 2023, hútíjští povstalci pomocí dronů a střel opakovaně útočili na území Izraele.
Opakovaně také napadli obchodní plavidla v Rudém moři, několikrát i americké vojenské lodě. Hútíové tvrdili, že tak projevují solidaritu s Palestinci v Pásmu Gazy. Izraelské letectvo v minulosti na pozice povstalců opakovaně útočilo. Se současným příměřím v Pásmu Gazy útoky hútíů ustaly.