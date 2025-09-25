Izraelská armáda ve čtvrtek oznámila, že zaútočila na bezpečnostní a špionážní cíle jemenských hútíů v hlavním městě Saná. Agentura AFP s odvoláním na zdroje hútíů, kteří Saná ovládají, následně napsala, že při úderech byli zabiti nejméně dva civilisté a 48 lidí utrpělo zranění. Izraelské nálety následovaly den poté, co se hútíové přihlásili k dronovému útoku na hotel v izraelském turistickém středisku Ejlat u Rudého moře, při němž byly zraněny dvě desítky lidí.
Izrael udeřil na cíle spojené s hútíi v jemenském Saná
Cílem útoků letectva židovského státu bylo velitelství generálního štábu hútíů, bezpečnostní i zpravodajské komplexy a vojenské tábory, vyjmenovala izraelská armáda v prohlášení. Obyvatelé Jemenu Reuters sdělili, že údery směřovaly do míst na jihu a na západě Saná.
„Provedli jsme silný úder na řadu cílů teroristické organizace hútíů v Saná,“ potvrdil izraelský ministr obrany Jisra'el Kac v příspěvku na sociální síti X.
Šíitští povstalci hútíové, kteří ovládají severozápad Jemenu a jejichž spojencem je Írán, opakovaně útočí na cíle v asi dva tisíce kilometrů vzdáleném Izraeli raketami a drony. Tvrdí, že tak činí v solidaritě s Palestinci v Pásmu Gazy, kde Izrael vede válku proti teroristickému hnutí Hamás v odvetě za útok Hamásu a jeho spojenců na židovský stát ze 7. října 2023.
Od listopadu 2023 jemenští povstalci také útočí na obchodní lodě v Rudém moři, které mají podle nich vazby na židovský stát.