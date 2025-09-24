Dvacet lidí bylo ve středu zraněno, z toho dva vážně, na jihu Izraele ve městě Ejlat při útoku dronem vyslaným z Jemenu, informovala izraelská média. Podle agentury AFP armáda židovského státu uvedla, že před útokem se rozezněly sirény a že se dron neúspěšně snažila odrazit.
Izrael hlásí dvacet raněných po útoku dronem vyslaným z Jemenu
Izraelská záchranná služba podle serveru The Times of Israel (ToI) uvedla, že po útoku dronem v Ejlatu odvezla dvacet lidí do nemocnice. Stav dvou zraněných je podle ní vážný, jeden člověk má středně těžká zranění a ostatní jsou zraněni lehce.
Turistické letovisko Ejlat, které má asi 57 tisíc obyvatel, zažilo ve středu už třetí dronový útok zhruba za dva týdny. Minulý týden dopadl dron v Ejlatu u vchodu do hotelu, ale nikoho nezranil, předtím se rovněž rozezněly varovné sirény. Asi o týden dříve zasáhl dron vyslaný jemenskými povstalci terminál Ramonova letiště u Ejlatu, kde poničil okna.
Šíitští povstalci hútíové, kteří ovládají severozápad Jemenu a jejichž spojencem je Írán, opakovaně útočí na cíle v asi dva tisíce kilometrů vzdáleném Izraeli raketami a drony. Tvrdí, že tak činí v solidaritě s Palestinci v Pásmu Gazy, kde Izrael vede válku proti teroristickému hnutí Hamás v odvetě za útok Hamásu a jeho spojenců na židovský stát ze 7. října 2023, při němž ozbrojenci na dvanáct set lidí zabili a dalších 251 unesli.
Od listopadu 2023 jemenští povstalci také útočí na obchodní lodě v Rudém moři, které mají podle nich vazby na Izrael.
Rovněž izraelská armáda ostřeluje v Jemenu objekty spojené s hútíi. Koncem srpna izraelský úder na hlavní město Saná zabil předsedu povstalecké vlády Ahmada Rahavího a několik ministrů.