Hospodářská krize v Libanonu vyhnala nahoru ceny elektřiny

Libanon, kdysi přezdívaný Švýcarsko Blízkého východu, uvázl v hluboké hospodářské krizi. Politická paralýza, bezpečnostní nestabilita a válka domácího teroristického hnutí Hizballáh s Izraelem z let 2023 a 2024 připravily tamní měnu o 97 procent hodnoty oproti roku 2019. Tyto problémy rovněž uvrhly osm z deseti obyvatel do vážných existenciálních problémů a zvýšily ceny elektřiny.
„Dokonce i během občanské války lidé utráceli peníze. Ale teď ne. Tato válka zasáhla všechny a všechno,“ prohlásil Michél Ghází, který provozuje obchod s alkoholem v centru Bejrútu už 48 let. Dodal, že to chce dotáhnout na půlstoletí a pak uvidí. Ghází zažil ve svých třiaosmdesáti letech už několik krizí i válek. Poslední roky jsou podle něj nejhorší.
Válka z roku 2024, kterou proti Izraeli rozpoutalo hnutí Hizballáh, způsobila podle odhadů škody za v přepočtu 300 miliard korun. HDP Libanonu se od roku 2019 propadl o 35 procent, z toho nejvíc právě v roce 2024.
„Výbuch sila v bejrútském přístavu, pandemie, krach bankovního sektoru a bankrot státu. To je výčet krizí, které Libanon zasáhly v posledních letech. Veřejné služby kvůli tomu přestaly téměř existovat,“ přiblížil zpravodaj ČT Andreas Papadopulos.
Spekulanti s elektřinou
Ve městech chybí voda, rozváží ji cisterny. Elektřinu dodávají naftové generátory vlastněné spekulanty. „Předloni byl účet za elektřinu 70 nebo 80 tisíc lir. Loni to bylo 3,5 milionu a teď už to jsou jen samé miliony a miliony,“ přiblížil majitel drogerie Akram Bejrútí. Stejně jako Ghází vzpomíná na prosperitu minulosti. Malé obchody, jako je ten jeho, podle něj živoří.
„Lidé začali okrádat jeden druhého. Stát už není. Miliony za elektřinu, vodu, generátory – to se opravdu nedá zvládnout,“ sdělil Bejrútí. Obává se, že zemi hrozí krach a následný rozvrat složitě balancovaného systému, který rozděluje moc v zemi mezi křesťanskou, šíitskou a sunnitskou menšinu. Naději vidí v nové vládě, která slibuje reformy i udržení křehkého příměří s Izraelem.
Hlavní pozornost se teď soustředí na odzbrojení Hizballáhu, který zemi loni zatáhl do války a popudil tím i značnou část společnosti. Pokud proces zkrachuje, hrozí další eskalace, která může skomírající libanonské ekonomice zasadit další těžkou ránu.