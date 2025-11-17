Hospodářská krize v Libanonu vyhnala nahoru ceny elektřiny


Události: Hospodářská krize v Libanonu
Libanon, kdysi přezdívaný Švýcarsko Blízkého východu, uvázl v hluboké hospodářské krizi. Politická paralýza, bezpečnostní nestabilita a válka domácího teroristického hnutí Hizballáh s Izraelem z let 2023 a 2024 připravily tamní měnu o 97 procent hodnoty oproti roku 2019. Tyto problémy rovněž uvrhly osm z deseti obyvatel do vážných existenciálních problémů a zvýšily ceny elektřiny.

„Dokonce i během občanské války lidé utráceli peníze. Ale teď ne. Tato válka zasáhla všechny a všechno,“ prohlásil Michél Ghází, který provozuje obchod s alkoholem v centru Bejrútu už 48 let. Dodal, že to chce dotáhnout na půlstoletí a pak uvidí. Ghází zažil ve svých třiaosmdesáti letech už několik krizí i válek. Poslední roky jsou podle něj nejhorší.

Válka z roku 2024, kterou proti Izraeli rozpoutalo hnutí Hizballáh, způsobila podle odhadů škody za v přepočtu 300 miliard korun. HDP Libanonu se od roku 2019 propadl o 35 procent, z toho nejvíc právě v roce 2024.

Izrael hrozí obnovením války s Hizballáhem
Libanonské vojenské vozidlo jede po stažení izraelských vojsk v jiholibanonské vesnici Mays al-Jabal

Výbuch sila v bejrútském přístavu, pandemie, krach bankovního sektoru a bankrot státu. To je výčet krizí, které Libanon zasáhly v posledních letech. Veřejné služby kvůli tomu přestaly téměř existovat,“ přiblížil zpravodaj ČT Andreas Papadopulos.

Spekulanti s elektřinou

Ve městech chybí voda, rozváží ji cisterny. Elektřinu dodávají naftové generátory vlastněné spekulanty. „Předloni byl účet za elektřinu 70 nebo 80 tisíc lir. Loni to bylo 3,5 milionu a teď už to jsou jen samé miliony a miliony,“ přiblížil majitel drogerie Akram Bejrútí. Stejně jako Ghází vzpomíná na prosperitu minulosti. Malé obchody, jako je ten jeho, podle něj živoří.

Izrael udeřil na města v Libanonu
Jih Libanonu po izraelském úderu, 22. března 2025

„Lidé začali okrádat jeden druhého. Stát už není. Miliony za elektřinu, vodu, generátory – to se opravdu nedá zvládnout,“ sdělil Bejrútí. Obává se, že zemi hrozí krach a následný rozvrat složitě balancovaného systému, který rozděluje moc v zemi mezi křesťanskou, šíitskou a sunnitskou menšinu. Naději vidí v nové vládě, která slibuje reformy i udržení křehkého příměří s Izraelem.

Hlavní pozornost se teď soustředí na odzbrojení Hizballáhu, který zemi loni zatáhl do války a popudil tím i značnou část společnosti. Pokud proces zkrachuje, hrozí další eskalace, která může skomírající libanonské ekonomice zasadit další těžkou ránu.

Tajná operace „Štít vlasti“ má odzbrojit Hizballáh
Libanonské hnutí Hizballáh

