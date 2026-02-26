Hongkongský soud zrušil skoro šestiletý trest pro Jimmyho Laie z roku 2022

Hongkongský odvolací soud zrušil rozsudek nižšího soudu, který v roce 2022 uložil uvězněnému prodemokratickému mediálnímu magnátovi Jimmymu Laiovi bezmála šestiletý trest vězení za podvody. Napsaly to agentury Reuters a AP. Lai však ve vězení zůstává, protože začátkem února dostal 20 let vězení za porušení zákona o národní bezpečnosti.
Soudci uvedli, že vyhověli odvolání 78letého Laie a dalšího obžalovaného v této kauze. „Odvolací soud jim povolil odvolání proti jejich odsouzení, vyhověl jejich odvoláním a zrušil rozsudky a tresty,“ stojí v rozsudku.
Soud uložil Laiovi 10. prosince 2022 trest pěti let a devíti měsíců vězení. Tehdy jej shledal vinným z porušení podmínek nájemní smlouvy sídla liberálního deníku Apple Daily. Podvodů se měl podle orgánu dopustit tím, že v budově utajoval činnost své soukromé poradenské firmy. Laiův spolupracovník, 61letý Wong Wai-keung, byl také shledán vinným z podvodu a odsouzen k 21 měsícům vězení.
Lai je ve vězení od konce roku 2020, protože byl odsouzen za nedovolené shromažďování. Soud v Hongkongu magnáta letos 9. února poslal na 20 let do vězení za porušení zákona o národní bezpečnosti. Loni v prosinci jej také shledal vinným ze spiknutí se zahraničními silami, jehož měl být údajným vůdcem, a z „šíření štvavých materiálů“.
Zákon o národní bezpečnosti zavedl Peking v Hongkongu, bývalé britské kolonii, v roce 2020, aby zastavil rozsáhlé prodemokratické protesty. Od jeho vstupu v platnost byla opozice tvrdě potlačována a většina osobností, které v Hongkongu ztělesňovaly demokracii, buď uprchla ze země, nebo byla vykázána z veřejného života natolik, že již nemohla nadále vykonávat své funkce. Další lidé byli odsouzeni a uvězněni.