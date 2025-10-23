Francouzský soud poprvé potrestal firmu za „greenwashing“


Francouzská energetická společnost TotalEnergies klamala spotřebitele reklamní kampaní, která porušila zákon o takzvaném greenwashingu. Rozhodl o tom tamní občanskoprávní soud, a to v prvním rozsudku podle daného zákona. TotalEnergies v kampani v roce 2021 zobrazovala převážně větrné a solární elektrárny a tvrdila, že se do roku 2050 stane uhlíkově neutrální. To bylo podle soudu zavádějící.

Soud firmě nařídil, aby zaplatila osm tisíc eur (194,6 tisíce korun) jako odškodné každé ze tří žalujících nevládních organizací a dalších celkem patnáct tisíc eur (364,6 tisíce korun) na pokrytí jejich soudních výdajů.

TotalEnergies musí také do měsíce odstranit z webu všechna prohlášení týkající se uhlíkové neutrality a přechodu na novou energetiku, která soud označil za zavádějící. Dále musí na svých stránkách zveřejnit odkaz na soudní rozhodnutí, jinak společnosti hrozí pokuta až dvacet tisíc eur (téměř půl milionu korun) denně, uvedla agentura Reuters.

„Toto historické rozhodnutí je prvním případem na světě, kdy byla velká ropná a plynárenská společnost shledána odpovědnou za to, že uvedla veřejnost v omyl tím, že ozelenila svůj obraz ohledně svého příspěvku k boji proti změně klimatu,“ uvedla v reakci francouzská součást organizace Přátelé Země.

Greenwashing

Greenwashing, čili lakování nazeleno, je praktika, kdy podniky mylně či zavádějícím způsobem prezentují své produkty jako ekologické, aniž by skutečně splňovaly standardy udržitelnosti. Ve Francii od roku 2021 platí zákon umožňující tyto praktiky pokutovat.

Explicitně jsou zakázány vágní nebo zavádějící formulace jako „přátelské k životnímu prostředí“ nebo „uhlíkově neutrální“. Všechna marketingová tvrzení o udržitelnosti a vlivu na životní prostředí musejí být také podle zákona podložená a vědecky prokazatelná.

