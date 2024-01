Fico jedná s ukrajinským premiérem v Užhorodě. Média chybí, závěrečný brífink nebude

Premiéři Ukrajiny a Slovenska Denys Šmyhal a Robert Fico se podle médií sešli na ohlášeném společném jednání v ukrajinském Užhorodu u hranic se Slovenskem. Fico před návštěvou nešetřil kritikou napadeného státu, který považuje za zkorumpovanou, nesuverénní zemi a odmítá její přijetí do NATO. Válka podle Fica nemá vojenské řešení.

Schůzka Fica a Šmyhala se podle slovenského listu Korzár koná bez přítomnosti zástupců médií, plánovaná není ani tisková konference po jednání. List uvedl, že spolu s Ficem přijeli na Ukrajinu slovenští ministři zahraničí a obrany a vicepremiér Peter Kmec. „Počítáme s konstruktivním a praktickým dialogem,“ napsal Šmyhal na sociální síti Telegram.

Bratislava po říjnovém nástupu nynější Ficovy vlády zastavila vojenskou pomoc Ukrajině ze slovenských státních zásob. Nový kabinet hodlá pomáhat Ukrajině pouze dodávkami humanitární pomoci.

Zpochybnění ukrajinské suverenity

Fico, který kritizuje protiruské sankce, se o víkendu vyslovil proti přijetí Ukrajiny do NATO, neboť by to podle něj bylo spojeno s rizikem třetí světové války. Ukrajinu zároveň označil za zkorumpovanou zemi, ve které se ztrácí západní pomoc.

Jako nereálné pak odmítl snahy Kyjeva osvobodit území okupovaná Ruskem. Fico také řekl, že Ukrajina není suverénní stát, protože je pod absolutním vlivem USA.