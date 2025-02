Fico dal koalici ultimátum. Porušení dohody, soptí Danko

Slovenský premiér Robert Fico (Smer) navrhne změny ve vládě, pokud dva vládní partneři jeho strany do pondělí nezajistí po ztrátě poslanců koaliční většinu ve sněmovně. Strana Hlas v reakci uvedla, že je připravena jednat o rekonstrukci vlády. Předseda nejmenší vládní Slovenské národné strany (SNS) Andrej Danko kvůli ultimátu obvinil Fica z porušení koaliční dohody.

Člen vedení Hlasu Peter Kmec uvedl, že v rámci přerozdělení funkcí je ve hře i jeho křeslo místopředsedy vlády pro plán obnovy a znalostní ekonomiku. Nevyloučil, že by mohl vystřídat svého stranického kolegu Richarda Rašiho ve funkci ministra investic, regionálního rozvoje a informatizace. S Rašim podle dřívějších informací slovenských médií počítá Hlas jako s kandidátem na uvolněnou funkci předsedy parlamentu.

„Oceňuji, že konečně začal premiér řešit tuto situaci jako předseda vládní koalice. To poslední, co tato země potřebuje, je příchod předčasných voleb,“ řekl předseda Hlasu a ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok.

Fico v úterý uvedl, že ho partneři požádali o čas do 17. února, kdy chtějí předložit návrhy řešení k obnovení vládní většiny. „Pokud Hlas a SNS do tohoto termínu nedosáhnou vnitrostranické dohody s poslanci, kteří opustili jejich kluby, akceptují, že předseda Smeru z pozice předsedy vlády přistoupí k řešení krizové situace a hned v ten samý den navrhne prezidentovi vícero změn ve vládě,“ pohrozil premiér, který dříve nevylučoval ani možnost konání předčasných voleb.

Tříčlenná slovenská vládní koalice přišla o většinu ve sněmovně poté, co Hlas v lednu vyloučil ze svých řad dva poslance a jeden další zákonodárce Hlasu pak minulý týden přestoupil k trojici nezařazených poslanců, která už loni na podzim opustila klub SNS.

Šéf SNS: Premiér žije v „politické izolaci“

Premiéra pak vyzval, aby nevytvářel politický tlak a nedehonestoval SNS a Hlas. „My potřebujeme Vás a Vy potřebujete nás, ale jakmile se rozhodnete jednat individuálně s lidmi, kteří zradili, je to Vaše rozhodnutí, které nebude mít dlouhou trvanlivost. Odmítám, abych byl pod politickým tlakem a vždy byl dobrým a loajálním mladším politickým bratrem,“ zdůraznil Danko.

„Po atentátu nebylo možné s Vámi mluvit několik měsíců. To vše, co se děje, není jen výsledkem ambice a chtíče neuspokojených poslanců, to vše se děje proto, že žijete v politické izolaci a nevěříte nikomu,“ varoval Fica šéf SNS.

„Opozice reagovala (na Ficovo ultimátum) rovněž kriticky. Zdůrazňovala, že současná výměna názorů je dokladem rozhádanosti mezi stranami a toho, že místo toho, aby věnovala svůj čas a úsilí reálnému řešení problémů, tak ho řeší rozplétáním vlastních sporů a vlastních konkrétních nesouladů,“ informoval zpravodaj ČT na Slovensku Jan Šilhan.

Nynější slovenské vládní strany v koaliční dohodě sice uznaly ústavní právo premiéra navrhovat hlavě státu jmenování a odvolání členů kabinetu, současně se ale shodly, že bez předchozího souhlasu příslušné strany by uvedený Ficův krok znamenal hrubé porušení koaliční smlouvy. Ta mimo jiné upravuje vztahy mezi stranami vládní koalice včetně rozdělení příslušných funkcí v kabinetu a ve sněmovně.

Hlas, jehož rozhodnutí po předloňských volbách bylo klíčové pro vznik současné vlády, obsadil v kabinetu sedm míst. Stejný počet má i Smer, jenž získal ve sněmovně výrazně více křesel, a to 42, než Hlas s 27 mandáty. SNS připadla tři ministerstva, včetně nově vzniklého ministerstva cestovního ruchu a sportu.