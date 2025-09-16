Bývalý kandidát na rumunského prezidenta Calin Georgescu byl obžalován z účasti na pokusu změnit ústavní pořádek za použití násilí. Informují o tom v úterý agentury Reuters a AFP s odkazem na prohlášení prokuratury, která ale v textu obžalované nezmiňuje jménem. Dalším obžalovaným je podle agentur bývalý žoldnéř Horatsiu Potra.
Exkandidáta na rumunského prezidenta Georgesca obžalovali z pokusu o puč
Podle prohlášení prokuratury dva obžalovaní, kterými se podle všeho míní právě Georgescu a Potra, připravovali plán, jehož cílem bylo za použití násilí „změnit ústavní pořádek“. Násilnosti oba muži podle obžaloby plánovali na začátku prosince loňského roku krátce poté, co rumunský ústavní soud zrušil první kolo prezidentské volby, ve kterém vyhrál právě Georgescu.
Ústavní soud první kolo volby tehdy zrušil kvůli ovlivňování volebního procesu Ruskem. Generální prokurátor Alex Florentsa aktuálně řekl, že podle něj Moskva vedla proti Rumunsku ve volebním období hybridní válku, která spočívala v masivní dezinformační kampani a kybernetických útocích na volební orgány. Podobné kybernetické útoky ze strany proruských skupin se podle generálního prokurátora staly i v Polsku a tuzemsku.
Podle obžaloby Potra shromáždil zhruba dvě desítky lidí s vojenským výcvikem, kteří se měli dopustit násilností. Plán ale překazil zásah policie. Potra, který je bývalým příslušníkem francouzské Cizinecké legie, ze země uprchl. Podle generálního prokurátora se dotyčný snaží získat azyl v Rusku.
Kandidát krajní pravice Georgescu loni v listopadu překvapivě vyhrál první kolo voleb hlavy státu, zatímco do druhého kola proti všem očekáváním nepostoupil premiér Marcel Ciolacu. Ústavní soud pak kvůli zásahům Ruska do volebního procesu volby nechal opakovat. V novém hlasování zvítězil tehdejší primátor Bukurešti Nicušor Dan, který v květnovém druhém kole volby porazil předsedu krajně pravicového Svazu pro sjednocení Rumunů (AUR) George Simiona.