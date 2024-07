Erdogan hrozí Izraeli vojenským zásahem

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan prohlásil, že Ankara by mohla vojensky zakročit proti Izraeli podobně, jako to v minulosti učinila v Libyi či Náhorním Karabachu. Detaily ohledně případného zásahu neuvedl, píše agentura Reuters. Izraelský ministr zahraničí Jisra'el Kac vzápětí přirovnal tureckého vládce k někdejšímu iráckému diktátorovi Saddámovi Husajnovi.

Podle Reuters zřejmě odkazoval na kroky své země z minulosti. V roce 2020 Ankara poslala vojáky do Libye, aby podpořila tamní vládu uznávanou Organizací spojených národů. Přímé zapojení do konfliktu mezi Ázerbájdžánem a Arménií o Náhorní Karabach Ankara nejprve odmítala, loni ale deklarovala, že poskytuje Ázerbájdžánu širokou podporu včetně vojenského výcviku.

„Musíme být velmi silní, aby Izrael nemohl dělat tyhle neuvěřitelné věci Palestině,“ prohlásil Erdogan na adresu Izraele v projevu, v němž vyzdvihoval turecký obranný průmysl. „Tak, jako jsme vstoupili do (Náhorního) Karabachu, jako jsme vstoupili do Libye, bychom mohli něco podobného udělat jim,“ konstatoval turecký prezident.

„Erdogan jde cestou Saddáma Husajna a vyhrožuje útokem na Izrael,“ reagoval na nejnovější slova tureckého vládce šéf izraelské diplomacie Kac. „Měl by si ale vzpomenout, co se tam stalo a jak to skončilo,“ dodal v příspěvku na sociální síti X. Husajnův režim se v roce 2003 zhroutil tři týdny po invazi do Iráku vedené Spojenými státy.

Erdogan je dlouhodobě hlasitým kritikem izraelského tažení v Pásmu Gazy, židovský stát obviňuje z válečných zločinů a izraelského premiéra Benjamina Netanjahua přirovnává k vůdci nacistického Německa Adolfu Hitlerovi.