Džus a Moonfish. Piloti, kteří se nedožili obratu s vytouženými F-16

ČT24

, eko

před 1 h hodinou | Zdroj: The Wallstreet Journal , New York Times , Guardian , The Kyiv Independent , Forbes , Defense Express

Andrij Pilščikov (vlevo) a Oleksij Mes (vpravo)

Patřili k nejlepším ukrajinským pilotům, vyznamenali se v obraně proti Rusku a aktivně se zasazovali o dodávky amerických stíhacích letounů F-16. Nejen to měli společné Oleksij Mes a Andrij Pilščykov, kteří byli známí jako Džus a Moonfish (měsíční ryba). Mes se zřítil za zatím nevyjasněných okolností při bojovém nasazení v letounu F-16 letos 26. srpna. Tedy skoro rok poté, co při srážce cvičných bojových letounů L-39 zahynul Pilščykov. Nejen příběhy obou pilotů připomíná analýza deníku The Wall Street Journal.

Pilščikov i Mes snili o pilotování stíhacích letounů odmala. U druhého jmenovaného, rodáka ze západoukrajinské Šepetivky, zpečetilo sen o létání setkání s prvním kosmonautem svobodné Ukrajiny, Leonidem Kadeňukem. Pilščykov si tou dobou svůj sen doslova budoval sestavováním modelů letadel v rodném Charkově, píše The Wall Street Journal. Kalifornské přezdívky Oba nadšenci se podle vzpomínek svých blízkých potkali na letecké akademii v Charkově. Po ruské anexi části východní Ukrajiny a Krymu v roce 2014 pokračovali ve cvičeních v Kalifornii, která jim v reakci na agresi nabídly Spojené státy. Mise poskytla podle Wall Street Journal pilotům lepší výcvik než ve zkostnatělém ukrajinském letectvu. Pilščykov a Mes se také na místě seznámili se západní technikou a naučili anglicky, dodal deník. Během společného cvičení s kalifornskými letci také získali své přezdívky. Džus podle způsobu, jakým si místo alkoholu objednával džus a Moonfish podle ryby zvané měsíční ryba (anglicky moonfish), vysvětluje analýza.

V roce 2019, tou dobou stále na výcviku ve Spojených státech, se poprvé seznámili s předchůdci F-16, stíhacími letouny F-15, pokračuje deník. Své zkušenosti s americkými stíhačkami i zlepšenou angličtinu podle něj zužitkovali o tři roky později – poté, co Rusko zahájilo plnohodnotnou invazi na Ukrajinu. Lobbing za stíhačky Džus a Moonfish byli od samého počátku součástí týmu vyjednávajícího se západními spojenci o podpoře v obraně proti ruské agresi, připomíná The Wall Street Journal. O získání stíhacích letounů F-16 usilovali od začátku, mimo jiné i při setkání s americkými senátory v červnu 2022. Jeden z nich, Lindsey Graham, později přiznal, že ho zapálení obou pilotů pro věc velice zasáhlo. A to natolik, že jim slíbil pokusit se přesvědčit administrativu šéfa Bílého domu Joea Bidena, aby darování stíhaček na Ukrajinu dala zelenou, zavzpomínal pro deník senátor.

Ani jednomu z pilotů ale nebylo dáno se v letounech, o které tak tvrdě bojovali, pořádně proletět. Wall Street Journal připomíná, že Džus se zařazení prvních F-16 do ukrajinského letectva ani nedožil – zemřel při srážce cvičných bojových letounů loni 30. srpna ve věku třiceti let. Jeho kamarád a bývalý spolužák Moonfish zemřel ve stejném věku téměř přesně o rok později, v pondělí 26. srpna, připomíná The Wall Street Journal. Ukrajina v něm podle deníku ztratila jednoho z mála pilotů trénovaných na přechod od zastaralých ukrajinských strojů na moderní americké letouny.

Vyšetřování scénáře Šetření smrti legendárního pilota Moonfishe stále probíhá. Jiný americký deník, The New York Times, ale přichází s hypotézou, že pád pilotovy stíhačky nejspíš nezpůsobilo chybné sestřelení ukrajinskými silami. Deník to uvádí s odkazem na dva nejmenované vysoce postavené zdroje v americké armádě. Ukrajinští a američtí vyšetřovatelé teď podle nich zvažují řadu jiných vysvětlení. Deník tak zaujal skeptický postoj k západním úvahám o tom, že smrtelné nehody letounů mohla zavinit palba z ukrajinských systémů protivzdušné obrany Patriot. I takový možný scénář slíbil v pátek vyšetřit ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj poté, co bez bližších podrobností odvolal šéfa ukrajinských vzdušných sil Mykolu Oleščuka.

Podle ukrajinských vojenských analytiků je ale příliš brzy určovat nebo vylučovat konkrétní scénáře, které mohly vést k pádu vytoužené stíhačky se zkušeným pilotem. Pro New York Times to uvedl například vojenský expert Anatolij Chrapčinskyj: „Ke ztrátě F-16 mohlo vést mnoho věcí, kromě technických závad a lidské chyby to mohly být i vnější faktory,“ uvedl. Faktem je, že pilot Moonfish zahynul minulé pondělí v poměrně hektickém čase. Se svou stíhačkou zrovna pomáhal zneškodňovat 127 střel a 109 dronů útočících z Ruska, připomněl deník New York Times tehdejší denní statistiku ukrajinského letectva. Možné chybné sestřelení Ukrajinci se tak nabízelo, naznačuje deník. Přerušovaná pomoc Kyjevu Moonfishova smrt a ztráta F-16 krátce po dodání na Ukrajinu podle The Wall Street Journal nastolila otázku, nakolik jsou západní spojenci schopni efektivně pomáhat Kyjevu. Země v čele se Spojenými státy teď sice slibují stále více zbraní i vyspělejší technologie – a své sliby skutečně i často plní –, jejich dodávky ale trvají měsíce a jsou přerušované, píše The Wall Street Journal. Situaci nepomohlo ani to, že západní spojenci původně několik měsíců odmítali posílat Ukrajině vyspělejší techniku, než se nechali přesvědčit, uvádí analýza. Západ své váhání vysvětluje obavami z eskalace konfliktu. Liknavé dodávky pomoci ale de facto v mezičase pomáhají Rusku, naznačuje analýza. Podle kritiků stávajícího systému je ale hlavní problém v tom, že než vyspělá technika ze Západu dorazí, umírají kvůli zaostalému vybavení na Ukrajině zbytečně tolik potřební vojáci. A to včetně špičkových specialistů, jako byli Džus s Moonfishem. Když už pak například pár strojů Kyjev dostane, nemůže je kvůli nízkému počtu efektivně využít, uvádí analýza deníku The Wall Street Journal.

Dodávky F-16 jsou pomalé, zní i z Kyjeva Podle serveru Defense Express mají ukrajinské vzdušné síly zatím slíbeno na osmdesát stíhaček F-16 od čtyř států. Nejvíc, třicet strojů, slíbila darovat Belgie. Sousední Nizozemsko oznámilo, že Kyjevu pošle 24 stíhaček. Z Dánska pak na Ukrajinu míří devatenáct letounů, Norsko jich pak posílá šest. Jak ale připomíná magazín Forbes, do konce letošního roku může Kyjev počítat jen se dvaceti stroji. Dodací lhůta amerických stíhaček se může protáhnout až na několik let, v případě Belgie až na čtyři, doplnil server Defense Express. Kyjev takové tempo označuje podle serveru za nepřijatelné a žádá zrychlení procesu dodávek.