Duncovová nesmí kandidovat v ruských prezidentských volbách

Moc šancí, že by byla prezidentkou, Jekatěrina Duncovová neměla. Přesto to chtěla zkusit jako nezávislá kandidátka s heslem: Vrátíme zemi budoucnost. Ústřední volební komise ale její žádost o registraci zamítla s tím, že obsahovala řadu chyb.

„Věřím, že se nesmíme vzdávat, okolnosti nás nezastaví. Hnutí, které se zrodilo, musíme zachovat,“ sděluje Duncovová.

Bývalá regionální novinářka a zastupitelka města Ržev chce založit stranu, která bude hlasem mladých proti válce na Ukrajině a izolaci země a která bude pro demokratické reformy, podporu menšin nebo propuštění politických vězňů, jako je Alexej Navalnyj. Matku tří dětí už proto vyslýchali vyšetřovatelé ruské prokuratury.

„Lidé mohou jen velmi složitě vyjádřit svůj názor veřejně. A to je špatně. Tak to nemá být. Lidé nemají být ve vězení jenom za to, co říkají,“ míní Duncovová.