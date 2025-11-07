Drony uzavřely letiště v belgickém Lutychu


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Letiště v belgickém Lutychu dočasně přerušilo provoz kvůli zpozorovaným dronům. Je to tento týden už druhý podobný incident. Informovala o tom agentura Belga s odvoláním na společnost Skeyes, která zajišťuje v zemi letový provoz.

Letiště v Lutychu muselo ve čtvrtek krátce po 22:00 SEČ zastavit provoz kvůli dalším zpozorovaným dronům. Také bruselské letiště přerušilo po 21:20 SEČ svůj provoz na hodinu a půl, informuje Belga.

Belgická vláda svolala na čtvrteční ráno mimořádnou schůzi klíčových ministrů a šéfů bezpečnostních složek poté, co bylo v úterý večer uzavřené bruselské letiště a vojenská letecká základna. Tamní armáda také nedávno tři noci po sobě zaznamenala přelety bezpilotních strojů nad svými základnami.

Hlášený dron dočasně přerušil provoz berlínského letiště
Ilustrační snímek

Za aktuálními dronovými incidenty nad letišti a vojenskými základnami v Belgii stálo podle tamních tajných služeb pravděpodobně Rusko. Tajné služby svůj předpoklad zdůvodňují mimo jiné tím, že stroje letěly ve formaci, ve tmě a v blízkosti belgické kritické infrastruktury, což neodpovídá schopnostem lidí, kteří s drony létají pro zábavu. Moskva jakoukoli souvislost s těmito incidenty popírá.

Německo ve čtvrtek oznámilo, že jeho armáda poskytne Belgii podporu v oblasti boje proti dronům.

Výběr redakce

Tajfun si ve Vietnamu vyžádal pět životů, na Filipínách už 188

Tajfun si ve Vietnamu vyžádal pět životů, na Filipínách už 188

08:54Aktualizovánopřed 9 mminutami
Babiš se schází s některými kandidáty na ministry

Babiš se schází s některými kandidáty na ministry

08:50Aktualizovánopřed 21 mminutami
Po kontaktu s balíčkem na základně u Washingtonu onemocnělo několik lidí

Po kontaktu s balíčkem na základně u Washingtonu onemocnělo několik lidí

před 1 hhodinou
Ukrajinští uprchlíci se v Německu dobře integrují, zaplňují i nedostatkové profese

Ukrajinští uprchlíci se v Německu dobře integrují, zaplňují i nedostatkové profese

před 3 hhodinami
Milice na „náměstí smrti“ střílely děti, popsali Fášir přeživší

Milice na „náměstí smrti“ střílely děti, popsali Fášir přeživší

před 4 hhodinami
Od ledna se mění zbraňové předpisy, zájem o zbrojní průkazy je enormní

Od ledna se mění zbraňové předpisy, zájem o zbrojní průkazy je enormní

před 4 hhodinami
Na letišti v Hradci Králové stojí osm let ruské letadlo. Nikdo o něj nestojí

Na letišti v Hradci Králové stojí osm let ruské letadlo. Nikdo o něj nestojí

před 5 hhodinami
Kazachstán se připojí k Abrahámovským dohodám, oznámil Trump

Kazachstán se připojí k Abrahámovským dohodám, oznámil Trump

před 6 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Evropská komise pod tlakem z USA navrhuje pozastavit část zákonů o AI

Evropská komise navrhuje pozastavit část svých přelomových zákonů o umělé inteligenci (AI) pod silným tlakem velkých technologických firem a vlády USA, napsal v pátek list Financial Times (FT). Odvolává se přitom na své zdroje z Bruselu.
před 2 mminutami

Tajfun si ve Vietnamu vyžádal pět životů, na Filipínách už 188

Pět mrtvých si zatím ve Vietnamu vyžádal tajfun Kalmaegi, který stomilionovou zemi zasáhl ve čtvrtek, píše agentura AFP. Na Filipínách počet obětí živlu stoupl na 188, dodala.
08:54Aktualizovánopřed 9 mminutami

Drony uzavřely letiště v belgickém Lutychu

Letiště v belgickém Lutychu dočasně přerušilo provoz kvůli zpozorovaným dronům. Je to tento týden už druhý podobný incident. Informovala o tom agentura Belga s odvoláním na společnost Skeyes, která zajišťuje v zemi letový provoz.
před 1 hhodinou

Po kontaktu s balíčkem na základně u Washingtonu onemocnělo několik lidí

Na americkou vojenskou základnu v Marylandu byl doručen balíček, který obsahoval bílý prášek. Po jeho otevření se udělalo několika lidem nevolno a někteří z nich museli být převezeni do nemocnice, informovala v pátek na svém webu stanice CNN.
před 1 hhodinou

Ukrajinští uprchlíci se v Německu dobře integrují, zaplňují i nedostatkové profese

Uprchlíci, kteří přišli z Ukrajiny do Německa, jsou podle Spolkového institutu pro výzkum obyvatel nadprůměrně kvalifikovaní a ve stále větších počtech rychleji nachází zaměstnání. Problémem však zůstává zdlouhavé uznávání diplomů. Mezi běženci je přitom mnoho lékařek i techniků, kterých je v Německu nedostatek. Ukrajinců žije ve spolkové republice nejvíce v EU, celkem 1,3 milionu. Nově příchozích výrazně přibylo poté, co Kyjev v srpnu povolil vycestovat ze země mladým mužům mezi 18 a 22 lety. Nárůst však přichází v době, kdy vláda plánuje omezit podporu.
před 3 hhodinami

Milice na „náměstí smrti“ střílely děti, popsali Fášir přeživší

Jednotky rychlé podpory (RSF) po vpádu do súdánského Fáširu oddělovaly ženy od mužů, které pak na „náměstí smrti“ hromadně povraždily včetně malých dětí. Kdo neměl na výkupné, byl zabit. Tak popisují pád města svědci, kterým se po několika dnech o hladu podařilo dostat do bezpečí. Zvěrstva připomínají genocidu v Dárfúru před více než dvěma dekádami, za níž stály milice Džandžavíd. Právě z nich později vzešly RSF.
před 4 hhodinami

Kazachstán se připojí k Abrahámovským dohodám, oznámil Trump

Převážně muslimský Kazachstán se připojí k Abrahámovským dohodám o normalizaci vztahů s Izraelem, oznámil v noci na pátek SEČ americký prezident Donald Trump. Kazašský prezident Kasym-Žomart Tokajev, jenž je v současné době na návštěvě Bílého domu, už si telefonoval s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem, dodal Trump na sociální síti a jejich hovor označil za skvělý.
před 6 hhodinami

Mezinárodní síly budou v Gaze velmi brzy, řekl Trump

Mezinárodní síly budou v Pásmu Gazy v rámci mírového plánu nasazeny velmi brzy, řekl v noci na pátek americký prezident Donald Trump. Prohlásil také, že Írán žádá o zrušení amerických sankcí a že on je v této věci otevřen diskusi. Informovaly o tom agentury Reuters a AFP.
před 7 hhodinami
Načítání...