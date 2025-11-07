Drony uzavřely letiště v belgickém Lutychu

Letiště v belgickém Lutychu dočasně přerušilo provoz kvůli zpozorovaným dronům. Je to tento týden už druhý podobný incident. Informovala o tom agentura Belga s odvoláním na společnost Skeyes, která zajišťuje v zemi letový provoz.
Letiště v Lutychu muselo ve čtvrtek krátce po 22:00 SEČ zastavit provoz kvůli dalším zpozorovaným dronům. Také bruselské letiště přerušilo po 21:20 SEČ svůj provoz na hodinu a půl, informuje Belga.
Belgická vláda svolala na čtvrteční ráno mimořádnou schůzi klíčových ministrů a šéfů bezpečnostních složek poté, co bylo v úterý večer uzavřené bruselské letiště a vojenská letecká základna. Tamní armáda také nedávno tři noci po sobě zaznamenala přelety bezpilotních strojů nad svými základnami.
Za aktuálními dronovými incidenty nad letišti a vojenskými základnami v Belgii stálo podle tamních tajných služeb pravděpodobně Rusko. Tajné služby svůj předpoklad zdůvodňují mimo jiné tím, že stroje letěly ve formaci, ve tmě a v blízkosti belgické kritické infrastruktury, což neodpovídá schopnostem lidí, kteří s drony létají pro zábavu. Moskva jakoukoli souvislost s těmito incidenty popírá.
Německo ve čtvrtek oznámilo, že jeho armáda poskytne Belgii podporu v oblasti boje proti dronům.