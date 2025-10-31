Hlášený dron dočasně přerušil provoz berlínského letiště

Kvůli hlášenému dronu byl v pátek večer dočasně přerušen provoz letiště Berlín-Brandenburg. Podle agentury AFP přerušení trvalo téměř dvě hodiny, podle agentury DPA si incident vyžádal krátké nasazení policie.
DPA píše, že letový provoz byl přerušen jen krátce, zásah trval podle policie zhruba od 20:00 do 20:40. Uzavřena byla severní ranvej vzdušného přístavu. Nasazen byl i policejní vrtulník. Některé lety byly přesměrovány, další letouny vzlétly nebo přistály se zpožděním.
Podle mluvčí braniborské policie první zjištění naznačují, že dron spatřil svědek a následně i posádka hlídkového vozu. Dron se však již nepodařilo lokalizovat.
Po dalším hlášení o pozorování dronu se do případu zapojil i německý úřad pro letectví.