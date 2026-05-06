Do Austrálie míří skupina žen a dětí s vazbami na Islámský stát

Austrálie tento týden přijme třináct žen a dětí ze Sýrie, které mají vazby na teroristickou organizaci Islámský stát (IS). Informovala o tom australská vláda, která jim nehodlá poskytnout žádnou podporu. Australští rodinní příslušníci se vrací ze Sýrie navzdory obavám některých krajanů, že mohou představovat hrozbu pro bezpečnost obyvatel. Kabinet prý nemá možnost, jak jim v návratu do země zamezit.
„Vláda nijak nepomáhá a nebude pomáhat těmto jedincům. Učinili hrozivé a hanebné rozhodnutí,“ řekl ministr vnitra Tony Burke v narážce na rozhodnutí odjet do Sýrie a připojit se k IS.
Vláda podle ministra nemá možnost, jak jim v návratu do země zabránit. Někteří navrátilci mohou být hned po přistání v zemi zadrženi, další dlouhodobě sledováni, uvedla policejní komisařka Krissy Barrettová.
Nejde o první skupinu přijíždějící ze Sýrie do Austrálie. Ženy a děti, které byly zadržovány od pádu IS v roce 2019 v syrských internačních táborech, se začaly vracet v roce 2022.
Detenční tábory pro civilisty jsou určeny pro rodiny a další osoby s údajnými vazbami na IS. Tábory se liší od vazebních zařízení, která zadržují podezřelé bojovníky IS.
IS od roku 2014 dobyl a ovládl rozsáhlá území v Sýrii a v Iráku, kde žilo okolo deseti milionů obyvatel. Tato území, kde vedení IS vyhlásilo chalífát, spravovali islamisté podle svého výkladu islámského práva šaría a přidávaly se k nim stovky lidí ze západních zemí. V Iráku byl IS poražen v roce 2017, v Sýrii o dva roky později. V obou zemích má ale nadále aktivní buňky.