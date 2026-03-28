Desetitisíce lidí v Londýně protestovaly proti krajní pravici


před 59 mminutami|Zdroj: ČTK

Desítky tisíc lidí prošly centrem Londýna na protest proti krajní pravici. Akci s názvem Together Alliance (Aliance Společně), která byla dle agentury AFP největším protestním pochodem proti pravicovému extremismu v historii země, uspořádaly stovky různých skupin, včetně odborů, protirasistických aktivistů a muslimských organizací. Pochod se uskutečnil několik týdnů před místními volbami v Anglii.

Demonstranti měli transparenty se slogany jako „Ne rasismu“ nebo „Nemůžete nás rozdělit“. Londýnská policie uvedla, že přesný počet účastníků je těžké určit, ale podle odhadů na akci přišlo zhruba padesát tisíc lidí. Shromáždění podle AFP přilákalo osoby všech věkových kategorií z celé Británie.

„Ve světě panuje toxická atmosféra a Británie s tím nebojuje,“ řekla agentuře třiadvacetiletá studentka Emily Rothová. „Každý den vidíme rasistické činy a neřešíme to. Vláda je posedlá migrací, ale to není náš největší problém,“ dodala účastnice pochodu.

Protestní akce se konala šest měsíců po shromáždění z loňského září, které zorganizoval krajně pravicový aktivista Tommy Robinson a na které dorazilo až sto padesát tisíc lidí. Během tohoto protestu došlo ke střetům mezi krajně pravicovými demonstranty a policisty, při kterých bylo několik lidí vážně zraněno.

Pochod Together Alliance se konal necelých šest týdnů před volbami do místních zastupitelstev v Londýně a jiných částech Anglie. Podle předběžných průzkumů si v nich velice dobře povede populistická a protiimigrační strana Reform UK, vedená Nigelem Faragem.

Migrace se v posledních letech stala v Británii zásadním politickým tématem. Labouristická strana premiéra Keira Starmera loni v listopadu představila nové a přísnější migrační zákony, což řada labouristických poslanců odsoudila. Za nedostatečné je naopak označila pravicová a krajně pravicová opozice.

Íránské útoky na Saúdskou Arábii za týden zranily desítky amerických vojáků

Při íránských útocích na leteckou základnu Prince Sultána v Saúdské Arábii za uplynulý týden utrpělo zranění kolem třiceti amerických vojáků. S odvoláním na své zdroje to uvedla agentura AP. Jen páteční útok zranil nejméně patnáct vojáků, pět z nich vážně. Počet zraněných Američanů tak od začátku konfliktu překročil podle AP tři sta. Nejméně šest zraněných si vyžádal íránský útok na Abú Dhabí, jednoho zraněného podle agentury Reuters hlásí také vláda Ománu, v Kuvajtu drony útočily na mezinárodní letiště.
