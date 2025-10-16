Čína se snaží přilákat technologické talenty ze zahraničí. Zavádí pro ně novou kategorii pracovních víz. Konkuruje tak Spojeným státům v době, kdy Trumpova administrativa naopak přístup zahraničních pracovníků na svůj trh komplikuje a prodražuje pracovní víza americkým společnostem. Program ovšem vyvolává negativní reakce Číňanů, které znepokojuje vysoká nezaměstnanost a zhoršující se ekonomika.
Čína nabídne nová víza pro přilákání vysoce kvalifikovaných pracovníků
Mladé experty v umělé inteligenci, biomedicíně a dalších technologických oborech by mohla do Číny lákat nová kategorie pracovních víz platící od října. Na rozdíl od stávajících žadatelů by nově pracovníci nepotřebovali v Číně sponzora. Podrobnosti ani nabízené výhody ale úřady neoznámily.
„Pro podrobnosti o ‚vízech K‘ bych vás odkázal na informace, které brzy zveřejní čínská velvyslanectví v zahraničí,“ řekl k novým vízům mluvčí čínského ministerstva zahraničí Kchuo Ťia-kchun.
Na internetu to vyvolává bouřlivé diskuse. Mnozí Číňané se obávají konkurence na zhoršujícím se trhu práce. Nezaměstnanost mladých je kolem dvaceti procent a nacionalisté tak píší o zradě. Berou si na mušku hlavně případné uchazeče z Indie, když připomínají čínské vojáky padlé při střetech v pohraničí.
Nacionalisté s novou vízovou politikou nesouhlasí
„Nezapomeňte na vojáky, kteří obětovali životy na frontě! Mezera ve formě K-víz se nesmí otevřít,“ napsal jeden z uživatelů sociálních sítí.
Prudká reakce veřejnosti zatlačila úřady do defenzivy. Státní média program hromadně obhajují. Podle nich si někteří lidé politiku špatně vysvětlili a rozdmýchávají zbytečné obavy.
Cílem je podpořit rozvoj vědeckých a technologických odvětví, která jsou v éře soutěžení se Spojenými státy prioritou prezidenta Siho. „V dlouhodobém horizontu by to mohlo posílit výzkum a vývoj, podpořit vznik nových odvětví s vysokým růstem a zlepšit konkurenceschopnost stávajícího průmyslu v Číně,“ uvedl proděkan Tsinghua University Jin Čcheng-č’.
Úřady očekávají zájem hlavně z rozvojových zemí. Žadatelé mohou pracovat v oborech od vzdělání až po vědu a technologie nebo podnikat. Problémem ovšem může být jazyková bariéra.