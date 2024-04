Čeští dobrovolníci vozí na Ukrajinu drony. Za březen jich bylo přes osm set

Kromě těch průzkumných se nejvíc využívají drony sebevražedné. Jeden takový stojí od sedmi do deseti tisíc korun. Teď by dobrovolníci rádi naučili Ukrajince pracovat s novým typem dronu.

„Když tento dron letí, pilot si zamkne cíl a může pustit ruce z ovladače. Rusové ho mohou rušit, jak chtějí, ale ten dron už prostě doletí do cíle,“ přiblížil český dobrovolník. „Vyzkoušeli jsme to. Ještě se to musí upravit, ale jsme na dobré cestě,“ míní ukrajinský pilot dronu Jura.

Peníze na materiál berou Češi díky veřejné sbírce. Drtivou většinu letounů, které se aktuálně pohybují nad východní Ukrajinou, vyrobili dobrovolníci. Vojáci si je pak sami dolaďují. K dispozici mají i 3D tiskárny.

„Připravujeme drony do boje. Když přijede pilot na pozici, aby měl už hotový dron a nemusel nic pájet, připravovat,“ přiblížil ukrajinský technik Ivan. Při jednom výjezdu piloti zničí přes dvacet letounů. Bez pravidelných dodávek jich tak brzy může být nedostatek, podobně jako dělostřelecké munice.