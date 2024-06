Cenu cesty autem do Chorvatska ovlivní palivo i zpoplatněné úseky

V Itálii, další oblíbené dovolenkové destinaci, jsou pak jedny z nejvyšších cen pohonných hmot v celé Evropě. Litr benzinu tam stoji kolem 46 korun, litr nafty atakuje 43 korun. „Během léta však můžeme čekat v Itálii ještě vyšší ceny,“ upozornil analytik XTB Jiří Tyleček. Také tankování v Rakousku by se mohlo výrazněji prodražit.

Cesty do Chorvatska

Do Chorvatska se volí tradičně dvě trasy. Z Prahy přes České Budějovice, rakouský Linec, dále Štýrský Hradec, Maribor a přes Záhřeb do Splitu. Z Ostravy zase jezdí Češi do Splitu přes Brno a Vídeň. Obě trasy jsou podobně časově náročné a trvají zhruba deset až jedenáct hodin. Většina cesty je v obou případech po dálnicích.