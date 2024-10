Část izraelských vojáků odmítá službu a kritizuje vládu

Netanjahu podle španělského deníku k této iniciativě uvedl, že všichni dezertéři se budou zodpovídat podle zákona a že nejsou vlastenci. Mluvčí armády k tomu sdělil pouze to, že jde jen o malou skupinu vojáků.

„Zabili jsme mnoho bojovníků Hamásu a útočili na každý vojenský cíl. Myslím, že jsme dostali Hamás co do vojenských kapacit na úroveň před deseti či dvaceti lety, ale toho jsme dosáhli už začátkem roku,“ řekl listu El País devětadvacetiletý Assaf, který neuvedl své pravé jméno. Hamás podle něj sice reorganizuje v některých oblastech jednotky, ale nemá už kapacitu k dalšímu teroristickému útoku na Izrael.

„Myslím si, že ničit oblast dům od domu nemá smysl. Nutné je politické řešení,“ podotkl. Dodal, že by se do armády vrátil, pokud by cílem byla záchrana rukojmí. Uvedl také, že dohodě o příměří a propuštění unesených brání nejspíš Netanjahu.