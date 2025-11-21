Britský politik dostal 10,5 roku vězení. Bral úplatky za projevy ve prospěch Ruska

Britský soud poslal v pátek krajně pravicového politika a bývalého poslance Evropského parlamentu (EP) Nathana Gilla na 10,5 roku do vězení. Podle rozsudku přijímal úplatky za to, že v médiích a před evropskými zákonodárci opakovaně pronášel pochvalná vyjádření o Rusku.
Bývalý volební lídr strany Reform UK ve Walesu se u soudu přiznal k tomu, že mezi roky 2018 a 2019 celkem osmkrát obdržel úplatek. Podle žalobce proruská prohlášení Gillovi zadal bývalý ukrajinský proruský politik Oleh Vološyn. Žalobce u soudu zmínil mimo jiné projev vytvořený na základě Vološynových návrhů, který Gill pronesl v Evropském parlamentu 12. prosince 2018. Po parlamentním zasedání poslal britský politik Vološynovi odkaz na videozáznam jeho projevu s dovětkem, že by měl být spokojený.
Za každou ze svých činností očekával podle obžaloby Gill „několik tisíc, možná pět tisíc liber (přibližně 137 tisíc korun) nebo eur (asi 121 tisíc korun)“. Policie odhadla, že celkem obdržel nejméně čtyřicet tisíc liber (přibližně 1,1 milionu korun). Peníze pro britského politika pocházely pravděpodobně od ukrajinského podnikatele s vazbami na Kreml Viktora Medvedčuka, doplnila obžaloba.
„Vaše chování vedlo k významnému oslabení integrity nadnárodního legislativního orgánu,“ uvedla při řízení soudkyně Bobbie Cheemaová-Grubbová. Odsouzený podle ní dovolil, aby peníze zkorumpovaly jeho morální zásady, přestože jeho povinností jako voleného úředníka bylo mluvit upřímně a s přesvědčením.
Gill působil v Evropském parlamentu od roku 2014 jako poslanec za protiunijní stranu UK Independence Party a následně Brexit party (dnešní Reform UK). Jeho mandát zanikl s odchodem Británie z Evropské unie. Zástupci Reform UK uvedli, že Gill už není členem této strany, kterou v současnosti vede pravicově populistický politik Nigel Farage.
Vološyn, který měl vazby například na dnes již neexistující televizní stanici 112 Ukraine, se podle AP pravděpodobně skrývá v Rusku a hledají ho jak britské, tak ukrajinské úřady.