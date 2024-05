Británie vyplatí další odškodné desítkám tisíc lidí, kteří dostali kontaminovanou krev

Britská vláda vyplatí další odškodné desítkám tisíc lidí, kteří se kvůli kontaminované krvi v letech 1970 až 1991 nakazili v britských nemocnicích virem HIV či žloutenkou, oznámil úřad premiéra Rishiho Sunaka. Londýn vytvoří orgán, který bude žádosti vyřizovat, aby se lidé s nárokem na odškodnění dočkali peněz již letos. Každý z nich bude moci získat až 210 tisíc liber (šest milionů korun), uvedl zástupce Sunakova úřadu John Glen. Celkem by odškodnění mohlo dosáhnout deseti miliard liber.

Žádat o odškodnění budou moci jak přímo nakažení lidé, tak partneři či příbuzní zemřelých. Podle odhadů listu The Guardian by se odškodné pro oběti a pozůstalé mohlo vyšplhat na deset miliard liber (289 miliard korun).

Bývalý soudce Brian Langstaff v pondělí zveřejnil zprávu z pětiletého vyšetřování aféry, informoval o ní server BBC News a deník The Guardian. Podle jeho závěrů se kvůli zanedbání bezpečnosti pacientů ze strany lékařů, krevních služeb i veřejných činitelů nakazilo ve zmíněném období na třicet tisíc lidí. Každý desátý zemřel. Několik vlád i britský zdravotnický systém NHS se skandál snažily ututlat, uvádí zpráva.

Premiér Sunak den zveřejnění zprávy označil v parlamentu za den hanby pro britský stát. „Výsledek tohoto vyšetřování by měl naším národem otřást do morku kostí,“ dodal. Britský ministr financí Jeremy Hunt prohlásil, že skandál s kontaminovanou krví je nejhorším příkladem utajování ze strany úřadů, s nímž se kdy setkal.

Když se na problémy přišlo, snažily se navíc úřady „skrývat pravdu“. Vedle úmyslného zatajování faktů se podle vyšetřovací zprávy provinily i používáním polopravd či neinformováním pacientů o dostupných alternativách, a někdy dokonce i o tom, že jsou nakaženi. Langstaff uvedl, že skandál zničil životy, sny, přátelství a rodiny. Rozsah toho, co se stalo, je podle něj děsivý.

Krev pocházela i od drogově závislých a vězňů

Infikovaná krev se během více než dvaceti let dostala k několika desítkám tisíc pacientů, především při transfuzích a péči o pacienty s vzácným onemocněním krve – hemofilií. Další lidé kvůli kontaminované krvi patrně ještě zemřou. Mezi nakaženými HIV bylo i na 380 dětí s poruchami srážlivosti.

Vyšetřování odhalilo řadu pochybení. Zdravotníci a úřady podle zprávy pacienty vystavili „nepřijatelnému riziku“ například tím, že dováželi krev ze zahraničí, a to včetně Spojených států, kde ji za peníze darovali i vězni či drogově závislí. Krev, jejíž část pocházela také od britských vězňů, navíc nebyla po určitou dobu podrobena testování, které by mohlo snížit riziko hepatitidy, nebo tepelně ošetřena, aby se zajistilo zničení HIV.

Největší veřejné vyšetřování v historii

„Je to neuvěřitelně dlouhá doba. Bohužel musím říct, že je to tady v Británii trochu zvykem, že vyšetřování podobných skandálů trvá velice dlouho,“ řekl k časovému oknu od posledního případu po zveřejnění výsledků vyšetřování zpravodaj ČT ve Spojeném království Lukáš Dolanský. Přestože se na problém začalo upozorňovat už koncem 80. let, byla komise ustanovena až v roce 2017, upozornil.

Oběti a pozůstalí si na prodlevu stěžují. Podle zpravodaje byla způsobená také tím, že někteří aktéři se kauzu snažili „zamést pod koberec“. Zpráva je podle Dolanského velmi obsáhlá, má dva a půl tisíce stran. „V Británii se mluví o tom, že veřejné vyšetřování bylo největší v historii,“ podotkl.