Ázerbájdžánský prezident viní Rusko, že mlží okolo pádu letadla

„Krytí tohoto incidentu ruskými státními agenturami a zaměření na absurdní teorie způsobuje překvapení, lítost a oprávněné rozhořčení. Zemřeli nevinní lidé,“ prohlásil Alijev. „Vypadá to, že Putinovo vyjádření prezidenta Alijeva rozhořčilo. Tohle je už otevřená výzva Kremlu, aby se situaci postavila čelem,“ míní redaktor Českého rozhlasu Ondřej Soukup.

„Když jsme viděli pokus tuto záležitost ututlat – připsat to nějakým ptákům nebo výbuchu plynové láhve – přirozeně já i ázerbájdžánská veřejnost jsme měli dost vážné pochybnosti o objektivitě vyšetřování,“ řekl Alijev.

V obyvatelích Ázerbájdžánu roste nejen vztek nad ztrátou životů, ale i nedůvěra k ruským tvrzením. I proto nechal prezident černé skříňky z letadla poslat do Brazílie – právě tam byl totiž stroj vyroben. Doufá, že tak dojde k objektivnímu prošetření nehody.

Palba ze země

Ze skříněk by mohli vyšetřovatelé získat hlavně záznam komunikace mezi piloty. Ta by ukázala, co přesně se před nehodou dělo. Ázerbájdžánské Baku tvrdí, že se stalo letadlo neovladatelným kvůli elektronickému boji. Zadní část letadla pak měla těžce poškodit nad ruským územím palba ze země – i když Ázerbájdžán věří, že nezáměrná.

„Letadlo se přesně podle plánu opakovaně pokoušelo přistát na letišti v Grozném. V tu samou dobu byly Groznyj, Mozdok a Vladikavkaz pod útokem ukrajinských bojových dronů a ruská protivzdušná obrana tyto útoky odrážela,“ uvedl úřad ruského vládce.